Xàtiva descarta las 4 parcelas municipales que sugiere el Consell para el Palacio de Justicia al estar reservadas para otros usos

Después de haber renunciado a la cesión gratuita del antiguo monasterio de Santa Clara, la Conselleria de Justicia está dispuesta a pagar 2,6 millones de euros -así lo ha recogido en el presupuesto de 2026- para comprar un solar que dé cabida a la nueva sede judicial de Xàtiva. Una vez enviado a la trituradora el proyecto que comenzó a concebirse en 2018 para alojar el Palacio de Justicia en el citado edificio histórico propiedad del consistorio, situado en pleno centro de la capital de la Costera, la administración autonómica mantiene abierta la búsqueda de un emplazamiento alternativo en alguno de los polígonos de la ciudad, en medio de un clima de falta de entendimiento con la corporación local.

El Ayuntamiento de Xàtiva ya advirtió de que no dispone de ningún terreno o edificio catalogado en su planeamiento urbanístico con el uso administrativo-institucional requerido para albergar la infraestructura. Pese a ello, la Generalitat se puso a buscar por su cuenta e identificó cuatro parcelas que, "a priori" según Justicia, podrían reunir las condiciones para la construcción de la infraestructura judicial, tras desplegar un "estudio detallado". Hoy por hoy, todas ellas incumplen el primer requisito marcado por la propia conselleria, puesto que su calificación no es la adecuada. Dos están catalogadas como "zona deportivo-recreativa" en el Plan General de Ordenación Urbana, mientras que otras dos están reservadas como zonas de uso educativo-cultural. De aceptarse una de estas ubicaciones, primero debería tramitarse la correspondiente modificación del ordenamiento urbanístico.

A finales de mayo, la consellera Nuria Martínez remitió una carta en la que dio al consistorio setabense un plazo máximo de 10 días para "colaborar" y manifestar la voluntad de poner a su disposición alguna de las cuatro fincas señaladas -de entre 3.242 m2 y 7.349 m2- "por cualquiera de los mecanismos que permite la legislación patrimonial".

La respuesta del alcalde de Xàtiva no se ha hecho de rogar. En un escrito dirigido a la conselleria, según ha podido saber este diario, Roger Cerdà detalla las circunstancias que envuelven a cada parcela y cierra la puerta a la petición de la Generalitat, insistiendo en que ninguno de los terrenos cumple la calificación urbanística exigida que sí tenía el convento de Santa Clara. La corporación municipal, además, considera necesario destinar las cuatro parcelas "a los usos que ya están previstos en el planeamiento", según la contestación del primer edil.

Aparcamientos y zonas residenciales

Los dos primeros solares se encuentran situados uno enfrente del otro en la carretera de Alzira. El primero, con una superficie de 7.349 m2, se utiliza actualmente como zona de aparcamiento, tiene la consideración de suelo dotacional de uso docente y es el resto de otra gran finca matriz en la que ya se ubican la Residencia de mayores de Solimar y los centros para enfermos mentales crónicos CRIS y CEEM.

La parcela propuesta junto al CRIS y el CEEM, en la carretera a Alzira. / Perales Iborra

La segunda parcela mide más o menos lo mismo (7.631 m2) y forma parte del complejo del pabellón deportivo de voleibol. Se utiliza como aparcamiento de dicha instalación, pero también para la celebración de acontecimientos recreativos, como la Fira del Bestiar, las paellas de la Fira o la comida de 'germanor' de las Fallas.

El aparcamiento del pabellón de voleibol. / Perales Iborra

Los otros dos terrenos -de 6.865 m2 y 3.242 m2- de extensión se sitúan en el sector residencial Mesquita y están sujetos a un Plan Parcial aprobado. El primero, pegado al actual Centro de Educación Especial Pla de la Mesquita en la carretera al Genovés, se utilizaba antiguamente como espacio para realizar los exámenes de conducir, mientras que el segundo se emplaza junto al antiguo Molí Sarrampedra, un edificio en ruinas del siglo XIX.

En su respuesta a la consellera, el alcalde de Xàtiva remarca que este sector residencial, previsto en el Plan General para el crecimiento de la ciudad por la zona este, "está siendo objeto del correspondiente desarrollo mediante la construcción de edificios de viviendas en los solares resultantes", por lo que las indicadas parcelas dotacionales -continúa- "deben destinarse a los usos previstos en el Plan Parcial aprobado, dada la obligación de prestar los servicios deportivos, recreativos, educativos y culturales" en el referido sector.

Terreno junto al Molí Sarrampedra en el sector Pla de la Mesquita. / Perales Iborra

El alcalde advierte a la Consellera de Justicia de que, tanto el proceso de adquisición como los cambios en materia urbanística que requiera la elección de otra parcela para la sede judicial deberán contar con la supervisión del ayuntamiento "para poder cumplir con todos los criterios que marca la legislación vigente".

En su escrito, Roger Cerdà reitera, con espíritu constructivo y lealtad institucional", que el emplazamiento previsto en el solar del antiguo convento de Santa Clara "continúa siendo la opción más adecuada desde el punto de vista urbanístico, funcional y estratégico para la ciudad y para el conjunto del partido judicial". "Se trata de una ubicación magnífica y plenamente céntrica, situada en un punto de conexión natural entre el núcleo histórico y la ciudad consolidada, con acceso rápido a los principales ejes de entrada y salida del municipio" que "cuenta con una excelente comunicación tanto a pie como mediante transporte público", con la proximidad inmediata a la estación de tren y autobús, "así como a 100 metros de un aparcamiento público con más de 150 plazas". "No llevar adelante el Palacio de Justicia en esta ubicación no solo implica renunciar a una propuesta plenamente integrada en el tejido urbano y patrimonial, sino también desaprovechar el trabajo coordinado que, durante 8 años, han desarrollado los equipos técnicos municipales y la misma conselleria, con una planificación madura, viable y avalada por todos los informes pertinentes".

Por todo ello, Cerdà pide a Martínez que "reconsidere la posición actual" y constituya un grupo de trabajo técnico integrado por arquitecto municipales, técnicos de la conselleria y el equipo redactor del proyecto de Santa Clara para analizar de manera rigurosa las dificultades planteadas y explorar soluciones viables con tal de "desbloquear este callejón sin salida y garantizar que el nuevo Palacio de Justicia sea una realidad en beneficio del conjunto de la ciudadanía".

Cierre de filas

La consellera ya cerró claramente la puerta tanto a la creación de dicha comisión como a la posibilidad de reactivar la ubicación de Santa Clara. Según esta, el proyecto inicial no tendría encaje en el escenario actual marcado por la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia. Martínez también apeló a criterios de accesibilidad y funcionalidad para enterrar la inversión de 25 millones de euros prevista en el histórico edificio que recae a la Avenida Selgas.

En su carta previa enviada al Ayuntamiento de Xàtiva, la consellera señalaba como "prioritaria" la nueva sede judicial de Xàtiva. Según la administración autonómica, la parcela que albergue la infraestructura debe tener una superficie mínima de 3.000 m2 -preferiblemente de 4.000 m2- así como una ocupación que permita materializar un edificio de tres alturas más planta baja y una altura de cornisa mayor o igual a 21 metros, con, al menos, 1.265 m2 construidos en planta baja con iluminación natural en todos sus frentes, 5.067 m2 sobre rasante y 1.885 m2 bajo rasante.