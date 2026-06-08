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Más de 500 aficionados homenajean a Ricardo Tormo en la XVII Matinal Motera

En el acto se expuso la moto del bicampeón del mundo de motociclismo y se depositó una corona de laurel en el museo

Homenaje a Ricardo Tormo en la XVII Matinal Motera de Canals.

Homenaje a Ricardo Tormo en la XVII Matinal Motera de Canals. / Toni Masia

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Jesús Sansaloni

Canals

Más de 500 aficionados al motociclismo se dieron cita este pasado domingo en Canals en la XVII matinal motera en homenaje a Ricardo Tormo. Como viene siendo habitual todos los años, un gran número de aficionados de todas las partes de la Comunitat Valenciana se dieron cita en la localidad de la Costera para rendir homenaje al gran héroe deportivo de la población, bicampeón del mundo de motociclismo.

Asistentes a la XVII Matinal Motera de homenaje a Ricardo Tormo, en Canals.

Asistentes a la XVII Matinal Motera de homenaje a Ricardo Tormo, en Canals. / Toni Masia

En el acto estuvo expuesta la moto del piloto, doble campeón de motociclismo, y los organizadores depositaron una corona de laurel en el museo dedicado a Tormo.

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Moto de Ricardo Tormo, bicampeón del mundo de motociclismo, expuesta en la Matinal Motera de Canals.

Moto de Ricardo Tormo, bicampeón del mundo de motociclismo, expuesta en la Matinal Motera de Canals. / Toni Masia

A la XVII Matinal Motera de homenaje a Ricardo Tormo asistió Pascual Tormo, hermano del piloto fallecido en 1998. También estuvieron presentes representantes del Ayuntamiento de Canals, con el alcalde, Nacho Mira, al frente.

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