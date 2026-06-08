Dos accidentes en la Font de la Figuera se saldan con un fallecido de 78 años y una persona atrapada en un camión

Un hombre de 78 años de edad que viajaba en coche ha fallecido este lunes por la mañana en un accidente registrado en la A-33 a la altura del término municipal de la Font de la Figuera.

No es el único percance que se ha registrado en esta localidad de la Costera, puesto que los bomberos también han tenido que intervenir en la A-35 para excarcelar a una persona que había quedado atrapada en un camión volcado en otro incidente ocurrido a primera hora de la mañana.

El aviso relativo a la colisión que ha terminado con un muerto ha sido recibido por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) en torno a las 10 horas. Rápidamente, se han movilizado hasta el lugar de los hechos una ambulancia SAMU, otra unidad de Soporte Vital Básico y un helicóptero medicalizado. Los servicios médicos han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada al hombre de 78 años, pero no ha habido respuesta y han confirmado su fallecimiento

Por su parte, fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos indican que han actuado tras recibir un aviso por otro accidente en la misma carretera de la Font de la Figuera las 6:50 de la mañana. Hasta el lugar se han desplazado tres dotaciones de Ontinyent, bomberos voluntarios de Vallada y sargento de Alzira. Un camión ha volcado y uno de los dos ocupantes ha tenido que ser excarcelado por los bomberos tras quedar atrapado. El hombre ha sido transferido a medios sanitarios. El incidente ha causado que se cerrara el tráfico el carril derecho en dirección hacia València.

Rescate en Anna

Por otra parte, este domingo en Anna los vecinos se vieron sobresaltados por la intervención de un helicóptero volando bajo que acudió en rescate de un senderista que se había sentido indispuesto en la ruta de las tres cascadas. El aviso se produjo a las 20.20 horas. Actuaron los bomberos de Xàtiva con el Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA). La persona accidentada fue posteriormente evacuada en ambulancia hasta el hospital.

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