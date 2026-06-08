Carmen Gallardo se impone en el primer torneo internacional profesional de tenis femenino disputado en Ontinyent
La competición de la Federación Internacional de Tenis ha permitido a las participantes sumar puntos para el ranking mundial
El regidor de Deportes destaca que el torneo vuelve a mostrar la capacidad de la ciudad para acoger acontecimientos deportivos de primer nivel
Ontinyent ha cerrado este fin de semana con éxito la celebración del primer torneo internacional profesional de tenis femenino de su historia. La madrileña Carmen Gallardo se proclamó campeona del ITF W15 Ontinyent después de imponerse en la final disputada en el Club de Tenis Helios a la catalana Neus Torner por 2-6, 6-2 y 6-3, culminando así una intensa semana de competición que ha reunido en la ciudad jugadoras procedentes de más de veinte nacionalidades. La competición, integrada en el circuito internacional de la Federación Internacional de Tenis (ITF), ha repartido 15.000 dólares en premios y ha permitido a las participantes sumar puntos para el ranking mundial, convirtiendo Ontinyent durante toda una semana en punto de referencia del tenis femenino internacional.
El regidor de Deportes del Ayuntamiento de Ontinyent, Ferran Gandia, valoraba muy positivamente el desarrollo del acontecimiento y destacaba que “la celebración de este torneo ha superado las expectativas tanto por el nivel deportivo como por la organización y la repercusión que ha tenido para la ciudad”. Gandia señalaba que “hemos tenido en Ontinyent jugadoras de primer nivel llegadas de diferentes países, con partidos retransmitidos por internet para todo el mundo y con presencia en medios especializados, un hecho que refuerza la proyección exterior de la ciudad”.
El regidor incidía también en que “esta experiencia confirma que Ontinyent está preparada para acoger competiciones deportivas internacionales de gran exigencia organizativa”, y añadía que “continuaremos trabajando de la mano de los clubes, las federaciones y las entidades deportivas para continuar llevando en la ciudad acontecimientos que generan actividad, promoción y oportunidades”.
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