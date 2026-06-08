El CN Xàtiva logra siete medallas en el XIV Trofeo Real Club Natación Delfín de Sedaví

El Club Natació Xàtiva consiguió siete medallas en el XIV Trofeo Real Club Natación Delfín de Sedaví y subió también al podio en el control alevín de verano celebrado el pasado fin de semana en Xirivella. El Trofeo Delfín, disputado los días 6 y 7 de junio en la piscina municipal de Sedaví, reunió a 853 nadadores de 36 clubes de la Real Federación Española de Natación (RFEN) de diferentes comunidades autónomas. El CN Xàtiva consiguió siete medallas: 4 de oro y 3 de plata.

Nadadores del CN Xàtiva en una de las competiciones del pasado fin de semana. / Club Natació Xàtiva

En los 100 metros espalda Ian Chust fue primero con un tiempo de 1'07”37. Ian sumó otro oro, en los 100 m libres, en los que quedó primero con un registro de 59”88, logrando también la mínima nacional. En la prueba de 50 m espalda consiguió establecer un nuevo récord autonómico dejándolo en 31”31.

Lucas Revert fue primero en la prueba de 100 metros braza, con un tiempo de 1'13”91; en los 200 m estilos también fue primero con un registro de 2´39”88, con este tiempo consigue la mínima nacional. En la prueba de 50 m braza con un tiempo de 34”40 estableció un nuevo récord provincial.

En la prueba de 100 m mariposa Ulises Iaschuk fue segundo con un crono de 1'02”59; en los 100 m libres fue segundo con 57”57. Guillem Casesnoves fue segundo en los 50 m braza con un tiempo de 30”36. En la clasificación general por clubes, el Club Natació Xàtiva quedó en el puesto 17.

Este trofeo se celebró en cuatro sesiones y se compitió en las categorías de benjamín, alevín, Infantiles y Senior. Los nadadores del Club Natació Xàtiva participaron en diversas pruebas individuales. En la categoría alevín compitieron Ian Chust y Lucas Revert; en categoría Infantil participaron Pablo Sanchis, Carlos Tormo, Ulises Iaschuk, Fausto Revert, Sergio Márquez, Pablo Oltra, Mia Vidal y Quico Martínez; mientras que en categoría junior compitieron Andrea Soriano, Ithaisa Sanchis, Asier Sendra, David Micó, Ferran Marco y Roger Arnau. Sara Matías, Cristina Ruiz y Guillem Casesnoves participaron en la categoría absoluta.

Control Alevín de verano- XLIV Jocs Esportius

El Natació Xàtiva también destacó en el control alevín de verano celebrado el pasado fin de semana en la piscina municipal de Xirivella, donde logró varios podios. La competición reunió a 167 nadadores pertenecientes a 18 clubes de la FNCV.

Chloe Iraschuk fue tercera en 50 metros mariposa, el mismo puesto que consiguió Mario Sendra en los 50 m mariposa, quien también fue tercero en los 400 m libres y segundo en los 50 m espalda. Ares Andreu fue primero en los 200 metros espalda y Axel Arteche en la misma prueba fue tercero. En los 100 metros mariposa, Carles Cambra fue segundo.

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Por el CN Xàtiva también compitieron Lucia Pedernera, Ethan Penadés, Julen Belda, Alexandra G. Ivan, Leyre Aguirre y Paula Rodríguez. Este control tiene como objetivo la consecución de mínimas para los próximos campeonatos autonómicos y nacionales. Los nadadores de Xàtiva revalidaron sus tiempos para los próximos campeonatos autonómicos y obtuvieron unos buenos resultados y clasificaciones.