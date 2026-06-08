Un colegio de Xàtiva "escenifica" las instrucciones de la conselleria de Educación contra el calor en las aulas
Los docentes graban un vídeo en tono distendido en el que constatan las altas temperaturas que se registran en los centros educativos
Es una situación que vuelve a repetirse. Y para la que la conselleria de Educación no ha hallado aún una solución. Las altas temperaturas que se registran en los centros educativos por estas fechas podrían traer situaciones poco agradables. El año pasado en el IES Simarro de Xàtiva varios alumnos fueron atendidos por especialistas sanitarios tras sufrir desmayos o golpes de calor. Y este año, la dirección y los docentes del centro educativo emplazado en la capital de la Costera ya han confirmado que el escenario es el mismo: pese a las promesas lanzadas durante una visita a las instalaciones educativas realizada el año pasado por representantes de la conselleria, los problemas permanecen. En el IES Sivera Font de Canals y el IES Jaume I de Ontinyent la situación es similar, por ejemplo. El calor es constante en todos los centros en esta época del año.
Así un grupo de profesores del colegio de educación especial Pla de la Mesquita de Xàtiva ha compartido en redes sociales un vídeo en que "siguen las instrucciones de la conselleria" y "buscan los lugares más frescos" para dar clase. Grabado en todo distendido, en el vídeo se puede ver como visitan varias aulas y confirman con dispositivos de medición las altas temperaturas, que incluso rozan los 35 grados. Al final, los docentes solamente encuentran un punto ideal: la nevera, donde todos escenifican que entran para denunciar la situación de las aulas.
Este año, la conselleria sí ha permitido a los centros solicitar el cambio de horarios para anticipar la salida. La medida también podrá ser aprobada en el curso que viene. Sin embargo, muchos docentes denuncian que a las 11 de la mañana -o antes- el calor ya es excesivo en las aulas, ya que la mayoría carecen de aparatos de aire acondicionado o climatización.
- Dos hermanos daneses se enamoran de los riuraus y compran y restauran el del Ferrandet de Benissa, del siglo XVII
- El colapso de las residencias en la Safor deja 6.789 personas en lista de espera
- El Festival de les Arts, cancelado por incumplir la ordenanza de ruido en su primera jornada
- Stepv señala el valenciano como el gran escollo pese a los avances a unas horas de renegociar con Educación
- Valencianos en la gigafactoría de Volkswagen en Alemania: 'Estamos ante una oportunidad única
- El Jardín Botánico de València rompe su techo de visitantes y baraja una ampliación
- Directores de escuelas públicas apelan a la Inspección para desatascar el conflicto con Conselleria: 'Necesitamos que nos ayuden
- La Cabalgata del Convite recorre el centro de València sin conflicto con la acampada de docentes