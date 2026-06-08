Detienen en Ontinyent a dos ladrones especializados en robos a domicilios
Los arrestados, de origen georgiano, utilizaban identidades falsas y contaban con requisitorias judiciales en vigor por delitos similares
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Ontinyent, han detenido in fraganti a dos hombres como presuntos autores de un delito de tentativa de robo con fuerza en domicilio tras ser sorprendidos en el interior de un bloque de viviendas. Se les han intervenido numerosas herramientas y útiles específicos para la apertura de cerraduras mediante técnicas como el "bumping" o el "resbalón”. Las fuentes consultadas confirman que "ambos contaban con requisitorias judiciales en vigor y empleaban múltiples identidades falsas".
También detallan que "los hechos se iniciaron tras la llamada de varios residentes de un inmueble de Ontinyent a la Policía Local, quien a su vez dio aviso a la Sala CIMACC-091 de la Policía Nacional, alertando sobre la presencia de dos individuos ajenos a la comunidad que habían accedido al bloque de viviendas y que mostraban una actitud sospechosa, huyendo del lugar al cruzarse con un vecino".
"De forma inmediata, agentes de paisano de la Policía Nacional se desplazaron al lugar, encontrándose uno de estos individuos interceptado por una patrulla de la Policía Local en la vía pública, mientras que efectivos de la Policía Nacional localizaron al segundo individuo escondido en uno de los rellanos del edificio", prosiguen.
Portaban útiles para marcar puertas
En el registro superficial de seguridad efectuado a este último varón, los agentes le intervinieron diversas llaves tipo "allen" y palillos de madera, elementos utilizados habitualmente para marcar las puertas y comprobar si los moradores se encuentran en el interior.
Posteriormente, los investigadores localizaron el vehículo de alquiler empleado por los detenidos para desplazarse. Durante la inspección del automóvil, se hallaron herramientas ocultas en habitáculos, tales como una lámina de aluminio escondida en el anclaje del cinturón de seguridad —empleada para copiar los bulones de las cerraduras— y, bajo la alfombrilla del copiloto, un plástico rígido diseñado para la apertura de puertas mediante el método del "resbalón".
Ante tales hallazgos, se procedió a la detención de ambos como presuntos autores de un delito de tentativa de robo con fuerza.
Una vez en las dependencias policiales, las gestiones de identificación permitieron averiguar que ambos arrestados, quienes forman parte de grupos itinerantes de origen georgiano, utilizaban numerosas identidades falsas para dificultar su localización. Asimismo, a ambos les constaban requisitorias judiciales en vigor por delitos de carácter similar.
Respecto a la situación administrativa de los detenidos en territorio nacional, uno de ellos presentaba un señalamiento en vigor emitida por las autoridades de Italia como persona extranjera señalada para retorno, dictándose por parte de la Subdelegación del Gobierno la resolución favorable para su ejecución. El segundo detenido se encontraba en situación irregular, iniciándose un procedimiento preferente de expulsión.
Por tales motivos, y tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial, el juez ha autorizado el ingreso de ambos individuos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia a la espera de su repatriación.
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