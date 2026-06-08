"Dones i lletres a la Vall d'Albaida" cierra el ciclo en Llutxent y Fontanars dels Alforins

Las bibliotecas de Llutxent y de Fontanars dels Alforins serán, esta semana, las últimas etapas del ciclo "Dones i lletres a la Vall d'Albaida", iniciado el 28 de marzo pasado en Salem con Noèlia Vidal Calatayud.

La escritora Lucía Arenas. / IEVA

La iniciativa, organizada por el Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida, IEVA, se añade a otras de anteriores destinadas a ayudar a dar visibilidad a las mujeres de la comarca desde sus ámbitos de actuación. En esta ocasión, pensada para difundir el trabajo de las escritoras que en la Vall d'Albaida hacen literatura en nuestra lengua, en colaboración con el departamento de Igualdad de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida.

En estos meses el IEVA ha acercado a Agullent, Castelló de Rugat, Montaverner y la Pobla del Duc, a través de sus bibliotecas, la obra y la figura de Imma Tormo Lluch, Mariló Sanz Mora, Sofía Rodríguez García y Conxa Penadés Martínez.

Para cerrar esta ronda la entidad valldalbaidina ha organizado la visita de Lucía Arenas Pastor en la biblioteca de Llutxent (este miércoles 10 de junio, a las 17.00 horas), y la de Isabel Donet Sánchez en la de Fontanars dels Alforins (el viernes 12 de junio, a las 19.00 h).

Lucía Arenas es autora de "Els temps de Sara", novela reconocida con el 31.º Premi Enric Valor de Narrativa Juvenil y con el 21.º Premi Samaruc de la Asociación de Bibliotecarios Valencianos. También ha publicado Majikku: Existeix..., L’enigma de les lletres y Seguint els temps.

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Por su parte, Isabel Donet es autora de "Picanya Solidària", "Dando la cara", "De l’erm al verd. Crònica del canvi polític valencià" y "Nietas de la Memoria", galardonado con el premio Estandarte 2020 al mejor ensayo español. El 2016 recibió el premio de Narrativa de Dones de la Generalitat por "Les filles d'Agnés" y el premio Carolina Planells 2021 por @Karol. Com un núvol blanc m’eleve. También es autora de los relatos "Salomé, dies i gràcia" y "Frida, dibuix trencat", y de la novela "Adeu, princesa!".