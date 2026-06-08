Se duerme al volante... y acaba causando daños en tres coches estacionados en Ontinyent

Un incidente que solamente ocasionó daños materiales. Ocurrió el pasado sábado 6 de junio, sobre las siete y cuarto de la mañana en el número 61 de la calle Dos de Maig de Ontinyent. Un conductor se salió con su vehículo de la vía por la que circulaba y acaba golpeando a otros tres turismos que estaban estacionados en la vía pública.

Así, la Policía Local de Ontinyent recibió una llamada de un testigo del accidente de tráfico, que indicó que "un vehículo que circulaba por la calle Dos de Maig se ha salido de la vía y ha colisionado con otros coches estacionados, provocando daños y el corte de la calle". La grúa municipal se personó en el lugar de los hechos y se dio aviso para recoger los restos de los vehículos afectados.

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Las fuentes consultadas confirman que varias patrullas de la Policía Local se trasladaron al lugar del accidente y regularon el tráfico. También atendieron a la persona afectada, que no presentaba lesiones. También colaboraron en la identificación de los titulares de los coches afectados. "Al parecer, la causa del accidente fue que el conductor se durmió al volante, provocando que el turismo se desviara y causando daños en diversos vehículos hasta que acabó colisionando contra un turismo estacionado en la calle", prosiguieron las mismas fuentes.