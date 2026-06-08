El estudiante de l'Olleria Sergio Sánchez entra como vocal en el Consejo de Universidades y Formación Superior

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, María del Carmen Ortí, emitió el pasado 28 de mayo de 2026 una resolución mediante la cual nombra a Sergio Sánchez Cháfer, de l'Olleria, como nuevo vocal del Consejo de Universidades y Formación Superior de la Generalitat Valenciana. La decisión se ha tomado atendiendo al criterio de la Asamblea General de Estudiantes (AGE) de la institución académica, la cual lo eligió en una de las últimas sesiones ordinarias.

El Consejo Valenciano de Universidades y Formación Superior es el órgano colegiado de la administración autonómica encargado de asesorar, coordinar y supervisar todo el sistema de enseñanza universitaria y de estudios superiores del territorio. Integrado dentro de la consejería competente, este organismo actúa como punto de encuentro y diálogo entre la Generalitat, las universidades y los centros superiores. Sus funciones principales incluyen la planificación del mapa de titulaciones, la propuesta de precios públicos y tasas académicas, y el diseño de los modelos de financiación para garantizar la calidad educativa.

Ante este nombramiento, Sánchez Cháfer ha expresado su firme compromiso con el nuevo cargo: «Es una gran responsabilidad y un orgullo asumir esta vocalía. Mi objetivo principal es llevar la voz de todo el estudiantado de la Universitat de València al corazón de la Generalitat, asegurando que nuestras demandas en materia de tasas, financiación y precios públicos sean escuchadas y tenidas en cuenta en la toma de decisiones», ha destacado el nuevo vocal.

Sergio Sánchez cuenta con una dilatada trayectoria en el ámbito del asociacionismo y la representación estudiantil. Actualmente, es representante electo del estudiantado en la Asamblea General de Estudiantes y en el Claustro de la Universitat de València, además de ejercer como vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina en Urgencias y Emergencias Sanitarias (AEMES) y ser el portavoz del Estudiantado del Grado en Medicina. Asimismo, es un miembro activo del sindicato estudiantil SAÓ y de la Delegación de Alumnos de Medicina (DAM).

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Con este bagaje, Sánchez Cháfer ocupará el puesto en sustitución de Arnau López Guitart, de la Llosa de Ranes, y también estudiante de la misma facultad, quien ha cesado en el cargo al haber concluido el período de mandato para el que fue designado.