Excarcelan a uno de los ocupantes de un camión tras un accidente en la Font de la Figuera

Efectivos del cuerpo de bomberos han sido movilizados hoy tras registrarse un accidente por la mañana en la A-33, en un punto kilométrico que pertenece a la localidad de la Font de la Figuera. Las fuentes oficiales han confirmado que el incidente ha tenido lugar a las 6:50 de la mañana. Hasta el lugar de los hechos han acudido tres dotaciones de Ontinyent, bomberos voluntarios de Vallada y sargento de Alzira. Un camión ha volcado y uno de los dos ocupantes ha tenido que ser excarcelado por los bomberos tras quedar atrapado. Ha sido transferida a medios sanitarios. El incidente ha causado que se cerrara el tráfico el carril derecho en dirección hacia València.

Rescate en Anna

Por otra parte, este domingo en Anna los vecinos se vieron sobresaltados por la intervención de un helicóptero volando bajo que acudió en rescate de un senderista que se había sentido indispuesto en la ruta de las tres cascadas. El aviso se produjo a las 20.20 horas. Actuaron los bomberos de Xàtiva con el Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA). La persona accidentada fue posteriormente evacuada en ambulancia hasta el hospital.

Noticias relacionadas

Contenedor incendiado en Ontinyent

Por último, efectivos del parque de bomberos de Ontinyent tuvieron que actuar durante la madrugada del pasado sábado al domingo tras recibir un aviso sobre la presencia de un contenedor en llamas en la Avenida de l'Almaig. Actuó una dotación para extinguir el incendio localizado en un depósito de papel.