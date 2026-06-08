Los nuevos arcos ornamentales de las fiestas de Ontinyent incorporarán elementos simbólicos vinculados a la ciudad

El Ayuntamiento de Ontinyent, la Diputación de València y la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia presentarán este jueves 11 de junio, en un acto abierto a toda la ciudadanía, el diseño de los nuevos arcos ornamentales de iluminación que decorarán el recorrido de la Entrada de Moros y Cristianos de Ontinyent.

La cita tendrá lugar a las 18:30 horas en la Sala Gomis y contará con la participación del alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez; la vicepresidenta primera de la Diputación de València, Natàlia Enguix; la regidora de Fiestas, Àngels Muñoz; y representantes de Festers, encabezados por su presidente, Ricardo Calabuig.

Desde el ayuntamiento exponen que los nuevos arcos ornamentales incorporarán elementos simbólicos vinculados a la ciudad de Ontinyent y sus fiestas de Moros i Cristians, declaradas de Interés Turístico Internacional, con el objetivo de enriquecer la imagen del principal recorrido festero y reforzar el atractivo visual de uno de los actos más multitudinarios de la Semana Grande. Las mismas fuentes detallan que la actuación ha sido posible gracias a una subvención nominativa concedida por la Diputación de València a la Societat de Festers, por un importe de más de 150.000 euros, aprobada recientemente dentro del último paquete de ayudas directas impulsado por la institución provincial el pasado mas de abril, por un importe global de 3 millones de euros.

Referentes culturales y turísticos

La vicepresidenta primera de la Diputación de València, Natàlia Enguix, ha destacado que “las fiestas de Moros y Cristianos son uno de los grandes referentes culturales y turísticos de nuestras comarcas y merecen contar con infraestructuras y elementos decorativos a la altura de su prestigio”. Enguix ha remarcado que “esta aportación es una muestra más de la apuesta que está haciendo la Diputación para compensar a Ontinyent después de tantos años donde no contábamos con las ayudas que nos correspondían, y que ahora están llegando gracias a nuestra capacidad de influencia”.

Hay que recordar que las fiestas de Moros y Cristianos también contaron en su última edición con el apoyo de la Diputación para la puesta en marcha de la exposición del artista Dulk y del nuevo espacio “La Gran” en el Museu del Tèxtil durante la Semana Grande de fiestas.

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La regidora de Fiestas, Àngels Muñoz, ha explicado que “los nuevos arcos supondrán un importante salto cualitativo en la ambientación del recorrido de la Entrada, con una iconografía que supone una mejora significativa del escenario central de las fiestas y que identifique la ciudad en toda la difusión gráfica y audiovisual que se reproduzca a los medios de comunicación y las redes”. Muñoz ha animado la ciudadanía “a asistir a esta presentación pública para conocer de primera mano un proyecto que contribuirá a agrandar todavía más la imagen de nuestras fiestas de Moros y Cristianos”.