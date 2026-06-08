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Xàtiva acoge la presentación del libro de Rafa Xambó sobre Guillem Agulló

El acto tendrá lugar el próximo 11 de junio en la Casa de Cultura y contará con la participación del autor, el concejal de Cultura, Alfredo Boluda, el escritor Toni Cucarella y la abogada Maria Josep Martínez

El escritor Rafa Xambó, en una imagen de archivo.

El escritor Rafa Xambó, en una imagen de archivo. / German Caballero

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Lluis Cebriá

Xàtiva

Xàtiva acogerá el próximo jueves 11 de junio, a las 19:00 horas, la presentación del libro "L’assassinat de Guillem: mentides, feixistes i togues", una obra del escritor y sociólogo Rafa Xambó que profundiza en el caso de Guillem Agulló y en los mecanismos políticos, judiciales y mediáticos que rodearon su asesinato.

Cartel de la presentación del libro de Rafa Xambó en Xàtiva.

Cartel de la presentación del libro de Rafa Xambó en Xàtiva. / Levante-EMV

El acto, organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Xàtiva y la editorial Rebel, contará con la participación del autor del libro, Rafa Xambó; del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Xàtiva, Alfred Boluda; del escritor setabense Toni Cucarella; y de la abogada Maria Josep Martínez. Tendrá lugar en la Casa de Cultura (calle Montcada, 9) y la entrada será libre hasta completar el aforo.

La obra ofrece un análisis documentado y crítico de los acontecimientos que siguieron al asesinato de Guillem Agulló, convertido con el paso del tiempo en un símbolo de la lucha por la libertad, la democracia y la memoria colectiva. El libro pone el foco en la importancia de la denuncia pública y del conocimiento como herramientas para desenmascarar las tergiversaciones de la realidad impulsadas desde determinados ámbitos de poder. Al mismo tiempo, reivindica la capacidad de la sociedad valenciana para preservar la memoria e impedir que el olvido se imponga sobre la verdad.

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Rafa Xambó es sociólogo, escritor y profesor honorario del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València, del que fue director entre 2003 y 2006. Ha formado parte de diversos órganos de gobierno y asesoramiento de la radiotelevisión pública valenciana y ha desarrollado una extensa trayectoria como investigador, divulgador y articulista en medios de comunicación. Además de numerosas publicaciones académicas, es autor de obras literarias y ensayísticas que combinan el análisis social con la reflexión personal.

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