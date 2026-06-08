Xàtiva marca una de las temperaturas más altas de mayo: 37.8 ºC el día 29

El pasado mes de mayo fue un período cálido en la Comunitat Valenciana. Ya hace tiempo que muchas voces alertan de las consecuencias del cambio climático y la llegada adelantada de las altas temperaturas al arco mediterráneo. Y los datos oficiales así lo constatan: "El mes de mayo de 2026 ha sido cálido y húmedo en la Comunitat Valenciana", exponen los técnicos de la delegación autonómica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su último balance mensual.

En el informe se expone que "la temperatura media, 17.9 °C, ha sido 0.9 °C superior a la de la climatología de referencia (17.0) y la precipitación acumulada fue de 47.9 l/m2, que es un 8 % superior a la del promedio climático del periodo 1991-2020 (44.5 l/m2)".

A su vez, apuntan que "las temperaturas más altas se registraron el día 29, con más de 39.5 °C en Sumacàrcer y 37.8 en Xàtiva y Carcaixent". Hace tiempo que a nadie la sorprende la presencia de la capital de la Costera en los ránkings de los lugares de la Comunitat Valenciana en los que hace más calor. Sin embargo, si se profundiza en el dato medio se confirma que Xàtiva fue una de las localidades con menor ascenso térmico en términos cualitativos (0,3 grados), pasando una temperatura promedio de 20,2 grados centígrados en la referencia climática de los años 1991-2020 a los 20.5 grados del pasado mes de junio.

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Moixent, Vallada y Ontinyent: líderes en precipitaciones

Por lo que respecta a las lluvias, desde la Aemet exponen que "la precipitación acumulada ha sido 47.9 l/m2, que es un 8 % superior a la del promedio climático del periodo 1991-2020 (44.5 l/m2) y, globalmente, el mes se califica como húmedo". Y destacan a dos poblaciones de la Costera -Vallda, Moixent- y una de la Vall como los sitios donde más se acumularon las precipitaciones: "Los acumulados más altos del mes se han registrado en el sur de Valencia: Moixent, 109.3 l/m2; Vallada, 105.0; la Drova, 101.1; Ontinyent, 94.4 litros".