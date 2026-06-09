Aspromivise participa en el primer congreso internacional de filosofía de la actividad física, el deporte y el juego

La entidad social Aspromivise, radicada en Xàtiva, ha participado en el Congreso Internacional de Filosofía de la Actividad Física, el Deporte y el Juego, organizado por el Asociación Española de Filosofía del Deporte y la Universitat de València.

"No es la primera vez que ponentes como Natxo Pastor, Jesús Sánchez, Martin Barberà y Sara Ferrando imparten docencia a entidades como la Universidad. En este caso en el primer congreso internacional de filósofos del deporte han tenido su espacio para mostrar que a través de la educación y el deporte se pueden inculcar valores donde la diversidad toma protagonismo", exponen desde la organización.

Más de 40 profesores de filosofía del deporte de diferentes universidades tanto estatales como latinoamericanas han podido escuchar la ponencia que todos estos deportistas pudieran impartir junto a su entrenadora Marta Córdoba en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. "Una clase totalmente práctica y vivencial a través de la Boccia que pretendió mostrar que también existe otra forma de practicar deporte y que esta lleva implícito un aprendizaje en valores que difícilmente otras situaciones pueden generar", prosiguen las mismas fuentes.

Un congreso que nace con el compromiso de la Asociación Española de Filosofía del Deporte de fortalecer el diálogo entre la filosofía, la actividad física, el deporte y la práctica lúdica y educativa. Un espacio de encuentro internacional e interdisciplinario que tenía como finalidad impulsar nuevas perspectivas teóricas y prácticas.

"Pues en este espacio tomó protagonismo Aspromivise a través de su equipo encabezado por Marta Córdoba", exponen. Tal y como comentaba Pere Molina, profesor de la Universitat de València y miembro del comité organizador del Congreso: “El deporte se ha construido alrededor de valores como la eficiencia, la superación individual o el éxito competitivo. En este relato hay personas que quedan habitualmente a los márgenes: aquellas que no encajan en el modelo del cuerpo ‘apto’, ‘rápido’, ‘fuerte’, ‘eficiente’ o ‘competente’. Pero cuando ASPROMIVISE genera actividades como la que se muestra en el congreso, el mensaje es justamente el contrario: que todas las personas tienen derecho a ocupar el espacio público, a jugar, a moverse, a disfrutar y a ser miradas no desde la carencia, sino desde la dignidad.”

Molina analizó la participación de Aspromivise en el congreso: "La boccia es un deporte que cuestiona muchas de las ideas tradicionales sobre que significa competir y sobre que entendemos por habilidad deportiva. Y lo hace de una manera especialmente valiosa: demostrando que la inclusión no es caridad ni exhibición, sino reconocimiento mutuo. Cuando personas con diversidad funcional entran en un congreso universitario no como objetos de estudio, sino como protagonistas de una experiencia deportiva y humana, algo se transforma. La universidad deja de mirar “desde fuera” y empieza a escuchar”.

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"Lo importante es que la filosofía del deporte no se limite a debates abstractos sobre el olimpismo, la competición o la élite. Sinò que se interrogue sobre quién queda fuera del deporte, qué cuerpos continúan invisibilizados y qué prácticas todavía están atravesadas por prejuicios capacitistas. En esta línea, Aspromvise tiene una línea muy clara y el mensaje que puerta desde hace tiempo esto lo demuestra, el deporte como herramienta educativa para construir un mundo donde la diversidad sea un valor", exponen desde la entidad. Cómo decía Marta Córdoba al acabar su ponencia “una sociedad más justa se construye, precisamente, cuando la diversidad deja de ser una excepción y se convierte en un valor compartido”.