El bloqueo del Palacio de Justicia de Xàtiva desata un fuego cruzado entre gobierno y oposición a un año de las elecciones

El Partido Popular de Xàtiva ha criticado la negativa del ayuntamiento a facilitar a al Conselleria de Justicia alguna de las cuatro parcelas municipales que propone la administración autonómica para albergar la nueva sede judicial. Como informó este diario, el equipo de gobierno mantiene que las parcelas planteadas por la Conselleria no disponen actualmente de la calificación urbanística necesaria para albergar una infraestructura administrativa e institucional como el futuro Palacio de Justicia y están reservadas para otros usos públicos, por lo que el ejecutivo sigue defendiendo el convento de Santa Clara -con un proyecto ya aprobado, un recorrido administrativo y unos permisos previos superados- como espacio adecuado para el Palacio Justicia.

Los populares, en cambio, aseguran que la Generalitat Valenciana "trabaja para desbloquear definitivamente este proyecto y ya ha reservado 2,6 millones de euros en los Presupuestos de 2026 para la adquisición de los terrenos necesarios", a tiempo que acusan al alcalde de "continuar empeñado en convertir Santa Clara en la única alternativa posible, rechazando cualquier otra solución que permita acelerar la llegada de esta importante inversión".

Para el equipo de gobierno, en cambio, "resulta especialmente preocupante que el PP intente vender a la opinión pública como soluciones inmediatas unos terrenos que ni cumplen los requisitos exigibles ni permitirían acelerar la construcción del Palacio de Justicia (puesto que sería necesario tramitar primero la correspondiente modificación del planeamiento urbanístico)". A juicio del ejecutivo local, "la contradicción de la Generalitat es tan evidente que mientras asegura haber reservado 2,6 millones de euros para comprar terrenos, sigue teniendo a su disposición los terrenos de Santa Clara, validados técnicamente, con proyecto redactado, cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento y preparados para iniciar las obras", continúan.

Desde el PP, por su parte, recuerdan que la Conselleria de Justicia "ha solicitado formalmente al Ayuntamiento su colaboración para estudiar distintas parcelas de titularidad municipal que reúnen las condiciones técnicas necesarias para albergar la futura sede judicial. Sin embargo, la respuesta del gobierno municipal vuelve a girar exclusivamente alrededor de Santa Clara".

Para los populares, "la prioridad debe ser garantizar que Xàtiva disponga cuanto antes de unas instalaciones judiciales modernas, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales de jueces, fiscales, funcionarios, profesionales del derecho y ciudadanos de toda la comarca".

El portavoz del Partido Popular de Xàtiva, Marcos Sanchis, asegura que “Roger Cerdà siga poniendo por delante su proyecto político de Santa Clara frente a la necesidad urgente de que la ciudad cuente con una nueva sede judicial”. “Lo importante no es dónde quiere el alcalde que se construya la sede judicial. Lo importante es que se construya. La Generalitat ya ha demostrado su compromiso reservando 2,6 millones de euros para adquirir los terrenos necesarios y avanzar en el proyecto. Lo que corresponde ahora al Ayuntamiento es colaborar, facilitar soluciones y ayudar a que la inversión llegue cuanto antes a nuestra ciudad”, insiste Sanchis. “Cuando una administración reserva recursos económicos, moviliza a sus equipos técnicos y busca fórmulas para sacar adelante una infraestructura tan importante, lo responsable es trabajar conjuntamente para hacerla realidad. Lo que no puede hacer un alcalde es convertir una inversión estratégica para toda la comarca en un pulso político con la Generalitat”, ha zanjado el portavoz popular.

El Partido Popular de Xàtiva ha pedido al gobierno municipal que "abandone el bloqueo, actúe con responsabilidad institucional y colabore con la Generalitat Valenciana para que la nueva sede judicial sea una realidad lo antes posible".

Una decisión política que perjudica los intereses de la ciudad

Por su parte, el equipo de gobierno acusa a los populares de "justificar una decisión política de la Generalitat Valenciana que perjudica gravemente los intereses de la ciudad y de toda la comarca".

"La primera gran falsedad es afirmar que el Ayuntamiento está bloqueando el proyecto cuando es la Conselleria de Justicia quien ha decidido abandonar un proyecto plenamente desarrollado, con los terrenos cedidos, con el proyecto redactado, con las inversiones consignadas en los presupuestos durante cuatro ejercicios consecutivos y con la correspondiente licencia municipal concedida", inciden desde el ejecutivo local.

El Ayuntamiento de Xàtiva adquirió el Convento de Santa Clara, declarado Bien de Interés Cultural, en 2018, con la voluntad de destinar una parte del complejo a la nueva sede judicial. Posteriormente, en 2021, se formalizó la cesión de los terrenos a la Generalitat Valenciana, que desde ese momento asumió íntegramente la responsabilidad de desarrollar y ejecutar la infraestructura. Tan avanzado estaba el proyecto que en 2023 la propia Generalitat adjudicó su redacción a los prestigiosos arquitectos Carlos Campos y Ramón Esteve, que diseñaron un edificio moderno, funcional y perfectamente integrado en el entorno urbano y patrimonial de la ciudad. Un proyecto que contemplaba una inversión superior a los 25 millones de euros y que contaba con todos los informes favorables necesarios.

En enero de 2025, el Ayuntamiento concedió a la Conselleria la licencia para iniciar las actuaciones arqueológicas y de demolición previas al inicio de las obras. "Lejos de ejecutarlas, la Generalitat solicitó una prórroga de un año y, finalmente, ha optado por abandonar el proyecto. Por tanto, resulta absolutamente falso pretender responsabilizar al Ayuntamiento de una decisión que ha sido adoptada exclusivamente por la Conselleria de Justicia", inciden en el consistorio.

"También es falso afirmar que el Ayuntamiento solo ha defendido una única opción y que se ha negado a colaborar. De hecho, ha sido precisamente el gobierno municipal quien ha planteado todas las alternativas posibles para facilitar la continuidad del proyecto en Santa Clara. Entre ellas, la ampliación de los terrenos inicialmente cedidos, la cesión de la primera planta del aparcamiento de la Glorieta para poder disponer de plazas de estacionamiento a escasos metros del edificio o incluso una solución compartida entre el futuro edificio judicial y el inmueble del Palau d'Alarcó. Por ello, sorprende que el PP hable ahora de inmovilismo cuando la única administración que ha mantenido una posición inmovilista durante todo este proceso ha sido precisamente la Generalitat Valenciana".

En cuanto a las parcelas propuestas por la conselleria, el consistorio sostiene que una de ellas forma parte del entorno donde se encuentran la Residencia de Personas Mayores, el CRIS y el CEEM, y actualmente es utilizada como aparcamiento de estas instalaciones asistenciales, además de servir en otros momentos del año, como durante las Ferias de Agosto o de Navidad. Otra parcela está vinculada al pabellón municipal de voleibol y es utilizada tanto como aparcamiento de la instalación deportiva como para la celebración de actividades recreativas. "Las restantes parcelas planteadas forman parte del desarrollo urbanístico del sector Mesquita y están reservadas para usos deportivos, educativos y culturales necesarios para dar servicio a los futuros residentes de la zona, en un área en clara expansión urbanística", explican las mimas fuentes.

"En resumen: las parcelas que propone la Conselleria no solo no cuentan con la calificación urbanística adecuada, sino que ya están cumpliendo funciones públicas esenciales o están reservadas para servicios que la ciudad está obligada a prestar"

«La decisión de la Conselleria de Justicia es absolutamente incomprensible, porque el proyecto de Santa Clara es un proyecto viable y técnicamente impecable. Estamos ante una decisión exclusivamente política tomada por la consellera Núria Martínez, que va directamente en contra de los intereses de Xàtiva y de su comarca», ha insistido el alcalde Roger Cerdà, quien ha remarcado que «Santa Clara no es un capricho personal ni una ocurrencia reciente, sino el resultado de casi una década de trabajo conjunto entre el Ayuntamiento, la Generalitat, los equipos técnicos y los operadores jurídicos. Durante años todas las administraciones implicadas consideraron Santa Clara la mejor ubicación posible. Solo cuando el Partido Popular ha llegado al gobierno de la Generalitat se ha decidido paralizar el proyecto. Por tanto, quien ha cambiado de criterio no es Xàtiva; es el Consell».

El alcalde también ha criticado el papel desempeñado por el PP local. «Resulta increíble que el Partido Popular de Xàtiva defienda una postura absolutamente inmovilista y se dedique a justificar las decisiones de València en lugar de exigir inversiones para su ciudad. Han decidido actuar como portavoces de la Conselleria antes que como representantes de los intereses de los xativins y xativines».

"De hecho, resulta especialmente cínico que el PP hable ahora del compromiso inversor de la Generalitat con Xàtiva cuando la realidad es que, desde la llegada de los populares al gobierno autonómico, la ciudad no ha recibido ni una sola gran inversión estratégica impulsada por el Consell. Ni un solo euro destinado a inversiones para Xàtiva", prosiguen desde el equipo de gobierno.

Por todo ello, el Ayuntamiento reitera su "máxima disposición al diálogo" y vuelve a proponer la constitución inmediata de un grupo de trabajo integrado por los técnicos municipales, los técnicos de la Conselleria y el equipo redactor del proyecto para analizar soluciones que permitan recuperar una infraestructura fundamental para el futuro de la ciudad.

"Lo que Xàtiva necesita no son excusas, ni cambios de criterio injustificados, ni operaciones de propaganda. Lo que necesita es que la Generalitat deje de abandonar proyectos estratégicos, respete el trabajo realizado durante años y ejecute, de una vez por todas, el Palacio de Justicia que la ciudad y la comarca merecen", apostilla el comunicado del ejecutivo.