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Canals acoge un encuentro de jueces y juezas de paz para reforzar la coordinación y la calidad del servicio

El encuentro reúne a representantes de municipios de la Costera y la Canal de Navarrés

Asistentes al encuentro de jueces y juezas de paz celebrado en Canals.

Asistentes al encuentro de jueces y juezas de paz celebrado en Canals. / Ajuntament Canals

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Lluis Cebriá

Canals

La sede del Juzgado de paz de Canals acogió el sábado 30 de mayo un encuentro de jueces y juezas de paz de las comarcas de La Costera y La Canal de Navarrés, pertenecientes a los partidos judiciales de Xàtiva y Enguera, respectivamente.

La jornada reunió a representantes de los diferentes municipios con el objetivo de compartir experiencias, intercambiar conocimientos y abordar cuestiones relacionadas con el ejercicio de las funciones propias de la justicia de paz. El encuentro sirvió, además, para fomentar la coordinación entre los diferentes juzgados de paz y avanzar hacia una mayor homogeneización de los criterios de actuación.

Esta iniciativa pretende consolidar una línea de trabajo común que contribuya a fortalecer el papel de los jueces y juezas de paz, una figura clave en la administración de justicia de proximidad y en la atención directa a la ciudadanía. La coordinación y el intercambio de buenas prácticas permiten continuar mejorando la calidad del servicio que se presta desde los municipios.

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Los y las participantes destacaron la utilidad de este tipo de encuentros, que favorecen la colaboración institucional y contribuyen a reforzar el papel de la justicia de paz como servicio público próximo, accesible y eficaz. El encuentro finalizó con una valoración muy positiva por parte de todas las personas asistentes, que manifestaron su interés a dar continuidad a este tipo de iniciativas de cooperación y formación.

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