Castelló de Rugat alza la voz por una educación pública y en valenciano: "Nuestro pueblo ya no se alimenta de migajas"

Castelló de Rugat vivió este lunes 8 de junio una multitudinaria manifestación en apoyo a los y las docentes y en defensa de una educación pública, de calidad y en valenciano. Centenares de vecinas y vecinos salieron a la calle para mostrar su rechazo "a las políticas que amenazan el modelo educativo que durante años ha garantizado la igualdad de oportunidades, la cohesión social y la preservación de nuestra lengua", según exponen desde la organización de la protesta.

Bajo el lema «Castelló de Rugat, per una educació pública, de qualitat i en valencià», la movilización recorrió las calles del municipio en un ambiente reivindicativo, participativo y familiar. Durante el acto se escucharon consignas a favor de la enseñanza pública y se puso en valor la tarea de los equipos docentes, que día tras día trabajan para ofrecer una educación de calidad al alumnado.

Las personas participantes reclamaron más recursos para los centros educativos, una apuesta decidida por la lengua propia y unas condiciones dignas para el profesorado. Igualmente, se denunció cualquier intento de reducir la presencia del valenciano a las aulas o de debilitar el sistema público de enseñanza.

Concentración educativa en Castelló de Rugat, este lunes. / A.C.

Implicación activa de la ciudadanía

La manifestación concluyó con la lectura de un manifiesto en que se destacó que la educación es "un derecho fundamental y una herramienta imprescindible para construir una sociedad más justa, crítica e igualitaria". También se hizo un llamamiento a la ciudadanía para que continúe implicándose activamente en la defensa de los servicios públicos y de nuestra identidad lingüística y cultural. "Nuestro pueblo ya no se alimenta de migajas, quiere el pan entero", defendieron.

Desde Castelló de Rugat se lanzó un mensaje claro: la comunidad educativa no está sola. "Familias, alumnado, entidades y vecindario han demostrado que están dispuestos a levantar la voz para defender una educación pública, de calidad y en valenciano, porque el futuro de nuestro pueblo se construye en las aulas", indican desde el consistorio.