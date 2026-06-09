Compromís per Ontinyent denuncia el retraso de Ens Uneix en facilitar información y facturas municipales a la oposición

Compromís per Ontinyent ha denunciado este martes que el gobierno de Ens Uneix "acumula un retraso superior a los dos meses" para dar respuesta a dos escritos de petición de información, presentados por el principal partido de la oposición municipal el pasado 1 de abril. El regidor Gabriel Portero ha explicado que los escritos solicitaban información sobre los gastos y facturas de la campaña institucional ‘Mood Ontinyent’, y la actividad ‘Maridaje con moda’ realizada en el Museo del Textil. El regidor ha anunciado que han presentado un nuevo escrito reclamando una respuesta urgente y prioritaria ante las peticiones de información hechas hace más de dos meses, y ha avanzado la posibilidad de denunciar la situación en el Síndic de Greuges u otras instancias.

En palabras de Gabriel Portero, “dentro de nuestra tarea diaria de fiscalización, el 1 de abril presentamos dos escritos para obtener información de los gastos vinculados a la campaña ‘Mood Ontinyent’ y la actividad ‘Maridaje con moda’ organizadas por el gobierno municipal de Ens Uneix. A estas alturas continuamos sin recibir respuesta por parte de la mayoría absoluta de Jorge Rodríguez, aunque ha transcurrido el plazo legal para este tipo de comunicaciones. Tampoco se nos ha dado ninguna explicación que motive el retraso. Consideramos muy grave esta situación, puesto que dificulta nuestra tarea de oposición y nuestra supervisión, en representación de la ciudadanía y de manera completamente legítima, del gasto que el gobierno municipal decide hacer en determinadas campañas y actividades”.

Noticias relacionadas

El regidor ha señalado que “el derecho a la información de los miembros de las Corporaciones Locales para el buen desarrollo de su función está contemplado en el Artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el Artículo 128 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana. Desde Compromís per Ontinyent hemos registrado un nuevo escrito este mismo martes, pidiendo en el gobierno de Ens Uneix una respuesta urgente y prioritaria a nuestros escritos. Esta situación puede ser motivo para la presentación de una queja ante los órganos correspondientes de defensa de los derechos y libertades, en este caso el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana u otras instancias”. “Lamentablemente, después de tantos años de mayoría absoluta estas inercias son más habituales de lo que sería deseable. Desde Compromís per Ontinyent no normalizamos estos comportamientos, y continuaremos exigiendo que la transparencia y la participación queden siempre garantizadas. En este caso, pediremos la información por todas las vías a nuestro alcance, y una vez obtenida supervisaremos todos los datos y gastos. El gobierno municipal tiene que hacer siempre un uso cuidadoso y responsable del dinero público, que es de todas y todos, y también facilitar la información solicitada por los grupos municipales en tiempo y forma. Seguiremos ejerciendo nuestra tarea con rigor, y pidiendo la información necesaria en cada caso. Porque Ontinyent merece más”, ha concluido Gabriel Portero.