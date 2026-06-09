Cuatro alumnas de la Pobla del Duc ganan el Reto Aitex 2026 con un trabajo sobre cosmética sostenible

Cuatro alumnas de la Secció d’Educació Secundària del IES Josep de Ribera de la Pobla del Duc se han proclamado ganadoras del Reto Aitex 2026, la iniciativa impulsada por el Instituto Tecnológico Textil Aitex, un concurso que premia las mejores ideas innovadoras propuestas por estudiantes de Secundaria y FP Básica de la Comunitat Valenciana.

El reto de este 2026 invitaba a reflexionar sobre el futuro de la cosmética con la pregunta “Revoluciona tu neceser: ¿Cómo serían los cosméticos si no existiera el plástico?”, fomentando el desarrollo de alternativas sostenibles y respetuosas con el entorno. Sheila Canet, Noemí Pellicer, Sofía Canet y Carla Bravo, estudiantes del instituto de la Pobla del Duc, se han alzado con el primer premio por la propuesta «Dermopil».

Las cuatro alumnas de la Pobla del Duc celebran el premio en el acto de Aitex. / Ajuntament la Pobla del Duc

Sheila, Sofía, Noemí y Carla han logrado el primer premio con “Dermopil”, un sérum acuoso innovador que incorpora una sofisticada dispersión de activos encapsulados mediante tecnología de esferificación, lo que permite una liberación controlada y progresiva de los ingredientes sobre la piel, optimizando su eficacia, destacan desde Aitex.

Las cuatro alumnas de la Pobla del Duc, guiadas por la profesora Chelo Albero Garbí, han conseguido el primer premio en una convocatoria que ha reunido a un total de 835 alumnos procedentes de centros educativos de 30 localidades de las tres provincias de la Comunitat Valenciana, presentando 137 propuestas innovadoras. La final del Reto Aitex 2026 ha tenido lugar este mes de junio en Alcoi, en las instalaciones del centro tecnológico dedicado a la investigación en los ámbitos del conocimiento de la ciencia y la tecnología que tengan aplicación en la industria textil. El acto reunió a alumnado, docente y familiares en una jornada en la que se presentaron las soluciones finalistas ante el jurado. Los premios han reconocido el esfuerzo y la creatividad del alumnado, otorgando un iPhone 16 al equipo ganador, patinetes eléctricos para el segundo clasificado, tablets para el tercero y diferentes tarjetas regalo para el resto de finalistas.

Las cuatro alumnas y la profesora con el diploma de ganadoras del Reto Aitex 2026. / Ajuntament la Pobla del Duc

Felicitación del ayuntamiento

El Ayuntamiento de la Pobla del Duc ha felicitado a las cuatro alumnas de la localidad por este primer premio, “un éxito extraordinario que sitúa el talento joven de nuestro pueblo entre los mejores de toda la Comunitat Valenciana”, manifiestan en los perfiles sociales municipales. A Sofía, Sheila, Carla y Noemí, el consistorio les expresa que “este reconocimiento es fruto de vuestro esfuerzo, de vuestra creatividad, de las horas de trabajo y de la capacidad para transformar una idea innovadora en una propuesta ganadora. Sois un ejemplo de dedicación, superación y compromiso con un futuro más sostenible”, y añade que las cuatro alumnas han demostrado “que la ilusión, el conocimiento y el trabajo en equipo pueden llevar muy lejos. Todo el pueblo se siente orgulloso de vosotras”.

Noticias relacionadas

El ayuntamiento también ha reconocido la labor de la profesora del IES de la Pobla del Duc Chelo Albero Garbí, que “con su vocación, implicación y pasión por la enseñanza ha sabido guiar y motivar a sus alumnas hacia la excelencia”. “Este premio es una muestra del gran trabajo que se hace cada día en nuestras aulas y del potencial que tienen las nuevas generaciones cuando cuentan con las oportunidades y el apoyo adecuados”, concluyen desde el ayuntamiento, tras dar la enhorabuena a las premiadas, a las que anima a “seguir soñando, creando y demostrando que el futuro está en buenas manos”.