Enguera emprende la urbanización del solar de Piqueras con la construcción de la nave multiusos

Enguera va a emprender el ambicioso proyecto de urbanizar el solar de Piqueras, el espacio que ocupó la antigua fábrica textil Piqueras y Marín en la entrada principal a la localidad. El solar cuenta con una superficie de 12.408 metros cuadrados, que albergará diversas infraestructuras, que se desarrollarán en las seis fases que contempla el proyecto. Ahora, el ayuntamiento ha licitado las obras de la primera fase, la construcción de una nave multiusos y la creación de una zona verde, así como la habilitación del tramo inicial del vial de acceso. El edificio multiusos se construirá en el centro de la parcela, urbanizando un ámbito de 2.570 metros cuadrados de los más de 12.000 de todo el espacio. La actuación se ha licitado por 1.500.997 euros y un plazo de ejecución de 12 meses. El ayuntamiento cuenta con una subvención de la Diputació de València para realizar la obra.

Solar de la antigua fábrica de Piqueras a la entrada de Enguera. / Perales Iborra

La nave multiusos se concibe como una estructura abierta “que permita una relación directa con el espacio urbanizado que la rodea”. La nave evocará la construcción industrial, para recordar la antigua fábrica textil que ocupó originariamente el solar, por lo que consistirá en una estructura metálica, la cubierta en dientes de sierra, y los volúmenes prefabricados, los revestimientos a base de panel sándwich y las chapas y planchas metálicas, igual que los materiales de acabado. El documento precisa que se construirá una estructura “tipo pérgola o cercha, a modo de nave semiabierta”, para resguardar las actividades que se lleven a cabo, con una superficie de unos 1.200 metros cuadrados. La estructura tendrá carácter industrial, con alumbrado y paneles fotovoltaicos y con posibilidad de cierre lateral mediante toldos.

La futura nave se destinará a albergar distintas actividades municipales que se programen desde el consistorio o a través de entidades y que requieran un aforo importante. La nave será diáfana, según expone la memoria del proyecto, que detalla que se distribuirá en tres volúmenes rectangulares. Dos de ellos flanquearán el acceso principal que conectará con una pequeña plaza que servirá de antesala al edificio y dará continuidad al aire libre a las actividades de se organicen dentro de la nave. Los dos volúmenes albergarán aseos, instalaciones, la zona de recepción y punto de atención. Por su parte, el tercer volumen acogerá vestuarios y almacén, y acotará el espacio actuando como telón de fondo de la superficie prevista para el escenario, que se montará según las necesidades.

El proyecto de esta primera fase también contempla la creación de una zona verde, que servirá de zona de descanso adyacente a la nave multiusos. Además, también se construirá el tramo inicial del vial perimetral que permitirá el acceso rodado hasta la nave. El vial tendrá una franja de 7 metros de calzada con un carril en cada sentido, con un metro de alcorque corrido para el arbolado y 3,30 metros de área peatonal, detalla la memoria. Para construir el vial se empleará adoquín, mientras que el pavimento en la urbanización perimetral será baldosa prefabricada de hormigón.

El ayuntamiento sometió a un proceso de participación pública el proyecto de urbanización del solar de Piqueras, consultando a la ciudadanía sobre las necesidades municipales. En estas actividades de participación ciudadana hubo un “consenso generalizado” en que el espacio debería contar con un edificio multiusos que dé cabida a un auditorio-teatro -que se abordará en una fase posterior-, así como la habilitación de una estructura tipo pérgola que resguarde las actividades festivas del pueblo o eventos que se puedan realizar.

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Fases urbanización

La fábrica textil Piqueras y Marín, de 1910, fue demolida hace años, conservando únicamente de ese legado textil una chimenea de ladrillo, que está protegida, y parte del muro perimetral. La chimenea, catalogada como Bien de Relevancia Local (BRL), será integrada en la actuación, en fases posteriores, según detalla la memoria de esta primera fase. La urbanización del solar de Piqueras contempla seis fases: la primera es la licitada ahora con la construcción de la nave multiusos; en una segunda fase, la creación de un parque de socialización; en la tercera fase del proyecto se abordará la plaza del auditorio y el tramo final del vial de acceso; mientras que en la cuarta fase está prevista la creación de un bosque mediterráneo. La construcción de un auditorio se ejecutará en la quinta fase del proyecto, que finalizará con una sexta en la que se construirá la Plaza del agua.