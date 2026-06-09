El equipo Gsport de Xàtiva triunfa en los campeonatos autonómicos de València y Balears
Los ciclistas del club Xavi Mestre y Joan Martí Bennassar vencen en la modalidad de contrarreloj
Jesús Sansaloni
Los ciclistas Xavi Mestre y Joan Martí Bennassar, del equipo setabense Gsport, triunfan en los campeonatos autonómicos de València y Balears en la modalidad de contrarreloj, disputados este pasado fin de semana.
Mestre, corredor de Beniarjó, fue el segundo más rápido entre todos los participantes de todas las categorías del Campeonato Autonómico contrarreloj de la Comunitat Valenciana, alzándose con el título autonómico en la categoría sub-23 en su primer año.
Por su parte, Bennassar, de Marratxí, consiguió nuevamente el título autonómico de Balears en la categoría elite, quedando por delante de su hermano Francesc, que también milita en el equipo que dirige Antonio Llopis. Joan Martí quedó primero en el Campionat de Balears de contrarreloj individual (CRI).
Cadetes
En la categoría de cadetes, el ciclista de Ontinyent José Manuel Perales se quedó a tan solo un segundo de conseguir el título en detrimento de Javier Sancho. No obstante, se proclama subcampeón autonómico valenciano. Nicolás Donat, que también participaba en la categoría, terminó en décimo lugar.
El ontinyentí Fran Gramage fue subcampeón autonómico valenciano en la categoría juvenil, por detrás de su compañero Xavi Arnal. La tercera posición fue para Borja Giménez, del equipo del CC Ontinyent.
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