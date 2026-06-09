Interior confirma el cambio de tendencia de la criminalidad en Xàtiva en el inicio de 2026

El último balance oficial publicado por el Ministerio del Interior ha confirmado el cambio de tendencia en los indicadores que miden la criminalidad en Xàtiva en el inicio de 2026. Después de un año de incrementos sostenidos de las cifras de delitos contabilizados por las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, el recuento correspondiente al primer trimestre de 2026 en las ciudades de más de 20.000 habitantes muestra una bajada del 7,7% de la delincuencia convencional en la capital de la Costera, que contrasta con el incremento del 7,7% experimentado en el conjunto de la provincia de Valencia.

Entre enero y marzo del presente ejercicio se contabilizaron un total de 252 infracciones penales, frente a las 273 del mismo periodo de 2025. Xàtiva es, de hecho, la tercera ciudad de la provincia en la que más cayó la criminalidad convencional, solo por detrás de Alboraia (-34,9%) y Ontinyent (15%).

La tendencia positiva ya fue avanzada hace dos semanas por el Ayuntamiento de Xàtiva tras la celebración de la última Junta Local de Seguridad, en la que participaron efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local. Como ya se indicó en dicha reunión, el balance de Interior refleja un descenso especialmente notable de los robos con fuerza en domicilios, que se han reducido a la mitad en el comienzo del año: de los 22 de 2025 a los 11 de 2026, tras la petición que el consistorio setabense hizo en febrero a la Delegación del Gobierno para reforzar los efectivos policiales en la ciudad ante el aumento de robos y la inquietud ciudadana por la seguridad, especialmente en la zona de Bixquert.

La semana pasada, el PP de Xàtiva acusó al equipo de gobierno de ofrecer un "balance triunfalista" que trató de desmontar acogiéndose a los datos oficiales del último trimestre de 2025, en los que la delincuencia seguía su senda ascendente en la ciudad. Sin embargo, el balance que acaba de publicar el Ministerio del Interior -que computa datos procedentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, las Policías Autonómicas y las Policías Locales- ratifica los números presentados por el ejecutivo local, especialmente buenos en lo que se refiere al descenso de los delitos patrimoniales. También han bajado los hurtos un 7,6% (se contabilizaron 61 entre enero y marzo) y los delitos de tráfico de drogas (de 2 a 1), mientras que los delitos contra la libertad sexual se mantienen en idénticos términos respecto al primer trimestre de 2025, con 2 denuncias computadas, ninguna de ellas por agresión sexual con penetración.

En el reverso de la moneda, en el inicio de este año se han incrementado sustancialmente los robos con violencia e intimidación: se registraron 6 en tres meses, mientras que en el mismo periodo del año pasado solo se identificó uno. Además, en febrero se notificó un delito de secuestro, cuando fueron liberadas dos personas que habían sido introducidas en el maletero de un coche en Xàtiva. También han crecido un 15,2% en el último año los delitos cometidos por medios cibernéticos (de 46 a 53), sobre todo las estafas informáticas (un 33,3%), con un total de 52 contabilizadas entre enero y marzo de este año, frente a las 46 de 2025. Pese a ello, si se tienen en cuenta las infracciones cibernéticas, la delincuencia bajó de forma global en Xàtiva un 4,4%.

Los ciberdelitos se disparan en Ontinyent

En Ontinyent, que en 2025 ya se consolidó como la ciudad más segura de la Comunitat Valenciana, la criminalidad convencional siguió cayendo significativamente en el primer trimestre de 2026, con un 15,6% menos de delitos que en el mismo periodo del año pasado. Concretamente, las infracciones penales relacionadas con lesiones y riñas tumultuarias bajaron un 40% (de 5 a 3), mientras que los delitos contra la libertad sexual retrocedieron un 60% (de 5 a 2). También han bajado los robos con violencia e intimidación (de 3 a 2), los asaltos con fuerza en domicilios y establecimientos (un 12,5%, al contabilizarse 21 entre enero y marzo) y las sustracciones de vehículos (de 3 a 0).

Sin embargo, si se computan los delitos cometidos por medios cibernéticos, la criminalidad ha aumentado en Ontinyent en términos globales en el comienzo de 2026, puesto que las estafas informáticas se dispararon un 43% (de 58 a 83) y también crecieron notablemente otro tipo de ciberdelitos (de 1 a 11). Igualmente, se incrementaron los hurtos (un 3,7%) y los delitos vinculados al tráfico de drogas (de 3 a 4).