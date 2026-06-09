López Carrasquer y Constantin Preda interpretan en Xàtiva piezas de Granados, Beethoven, Chopin y Rachmaninov

Ferran López Carrasquer vuelve a anunciarse en Xàtiva. Y ahora lo hace junto con el pianista rumano establecido en Alemania Constantin–Andrei Preda. El concierto tendrá lugar este sábado en la Casa de la Cultura, a las 16.30 y con entrada libre. López Carrasquer ofreció el pasado 21 de febrero en este mismo espacio un «todo Chopin» con un total de once piezas que deslumbró el público. La sala registró un lleno absoluto y la entrega al piano de este joven y brillante intérprete hizo que el público lo premiara con unas cuantas ovaciones, una de ellas todos de pie. Ahora, en cambio, López Carrasquer dejará la única pieza de Chopin del repertorio en manos de su compañero de recital. Y él, entre otros, tocará completa la suite Goyescas, de Enric Granados. Andrei, por su parte, tiene previsto ofrecer, entre otras, una pieza de Rachmaninov y una de Beethoven.

El pianista Constantin Preda actuará en Xàtiva. / Levante-EMV

López Carrasquer (2003) se graduó el 2025 bajo la tutela de Josu de Solaun y se perfeccionó en Augsburgo con Cristina Marton-Argerich. Ha sido galardonado en certámenes de Nueva York, Londres o París, actuando en salas como el Carnegie Hall, y obtuvo el Premio Autonómico de Música de la Comunitat Valenciana en 2021. Como solista, ha colaborado con la Joven Orquesta Leonesa interpretando conciertos de Schumann, Chopin y Bartók. Además, fue el único representante español seleccionado tres años en el programa Young Excellence de la Universidad Mozarteum de Salzburgo. También formado en dirección de orquesta con Bruno Aprea, recientemente ha obtenido el segundo premio al 10th Piano Competition Franz Liszt de Italia (2025). Este 2026 ha ofrecido recitales en Suiza y Alemania, y ha grabado íntegramente la compleja suite Goyescas.

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Cartel del concierto de López Carrasquer y Constantin Preda en Xàtiva. / Levante-EMV

Preda (1998) es un pianista nacido en Rumanía y establecido en Múnich (Alemania) que se ha formado con Octavian Renea, Roxana Ota y, entre 2018 y 2026, con Thomas Böckheler en la Universidad de Música de esta ciudad. Desde 2023, perfecciona su técnica con Albert Mamriev en la Academia Neue Sterne de Hannover. Ha sido galardonado en numerosos certámenes internacionales, destacando el primer premio del Vienna Classic Stars (2024), el premio especial al concurso de Compositores de Legado Judío de Hannover (2024) y la beca Yehudi Menuhin en Múnich (2021). También ha participado en clases magistrales de prestigio como el Miami International Piano Festival. Su trayectoria incluye una intensa actividad de conciertos y recitales por numerosas ciudades de Rumanía, Austria, Alemania, Italia y los Estados Unidos.