Medio centenar de voluntarios se alistan en Ontinyent para combatir los incendios en verano

El Ayuntamiento de Ontinyent ha iniciado esta semana la nueva edición del programa de voluntariado forestal "Ontinyent contra el foc". La regidora de Sostenibilidad, Sayo Gandia, acompañada por personal técnico del departamento de Medio Ambiente, ha presentado este martes en la plazoleta de San Carles la nueva temporada que retomará este servicio de vigilancia de las sierras inicialmente desde este viernes 12 de junio y hasta el 12 de septiembre.

Durante la presentación, la concejala ha agradecido a las personas participantes su implicación “en un programa que permite proteger nuestras sierras, y que nos está ayudando a evitar situaciones terribles como las vividas con los grandes incendios otros tiempos”.

“Ontinyent contra el foc” es un programa de vigilancia preventiva que se desarrolla durante el verano, la época del año con mayor riesgo de incendio y cuando los incendios forestales adquieren mayor magnitud dentro del término municipal de Ontinyent. Las personas voluntarias disponen de un vehículo todoterreno para transitar por las pistas forestales, combinando la vigilancia itinerante con la estática y recorridos a pie. Las personas que quieren participar en este proyecto tienen que rellenar una inscripción, donde exponen sus disponibilidades. Desde el Departamento de Medio Ambiente se centraliza esta información y se conforman los equipos de vigilancia para cada turno.

Posibilidad de prórroga en septiembre

Las salidas son de 10:00 a 14:00 horas; de 16:30 a 20:30 horas y d 20:30 a 24:00 horas. El dispositivo de 'Ontinyent contra el foc' estará operativo desde el 12 de junio hasta el 11 de septiembre de 2026, de lunes a domingo y en los tramos horarios indicados. En caso de que se mantuviera el riesgo de incendio elevado durante la segunda quincena de septiembre, existe la posibilidad de continuar con la vigilancia preventiva.

Puede participar cualquier persona mayor de edad que realizo la inscripción, a pesar de que para los casos de menores de edad de entre 16 y 18 años, hará falta una autorización de padre, madre o tutor/a. Para poder ser conductor hay que tener el carné de conducir más de 2 años. Antes de salir de vigilancia hay que someterse a una formación específica sobre el sistema de vigilancia, el protocolo de actuación en caso de avistamiento de un incendio forestal y el funcionamiento del grupo de Voluntariado Ontinyent contra el fuego.

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A estas alturas, se han apuntado para la edición de este año un total de 46 personas, mayormente con experiencia en ediciones anteriores, pero también con nuevas incorporaciones. Las personas interesadas todavía pueden inscribirse en el programa "Ontinyent contra el fuego" a través de la web municipal www.ontinyent.es al apartado Ayuntamiento-Áreas-Medio Ambiente, presencialmente a las oficinas del Departamento de Medio Ambiente, o escribiendo al correo electrónico tecnicmediambiental@ontinyent.es