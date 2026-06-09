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Movilizan a varias patrullas por la conducta de un hombre herido en estado de embriaguez en las inmediaciones del hospital

El incidente tuvo lugar el domingo por la noche y causó la presencia de agentes de la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía

Imagen de archivo de las inmediaciones del hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.

Imagen de archivo de las inmediaciones del hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. / PERALES IBORRA

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José Luis G. Llagües

Xàtiva

Todo ocurrió el pasado domingo, pasadas las ocho del mediodía. La Policía Local de Xàtiva recibió un aviso por la presencia de un hombre en estado de embriaguez que estaba causando problemas a los coches que circulaban por las inmediaciones del hospital Lluís Alcanyís.

Así, una patrulla de la Policía Local de Xàtiva y otra del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) se personaron en el lugar de los hechos. Las fuentes consultadas exponen que "al parecer, esta persona había sido asistida en primera instancia en el Hospital y abandonó el lugar teniendo una herida abierta en su ceja derecha". Los agentes acompañaron al individuo al hospital "dado su estado de alteración por los efectos del alcohol" y los agentes permanecieron en el lugar hasta que fue atendido y cosido por el personal sanitario. Sin embargo, media hora después se recibió un nuevo aviso del 112 que indicaba que el mismo varón "estaba realizando aspavientos por el borde de la carretera". Al estar las patrullas de la Policía Local realizando tareas de acompañamiento de la procesión del Corpus, se pasó aviso al CNP, que solucionó los problemas tras entrevistarse con el hombre.

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Fueron momentos algo tensos, dada la peligrosidad que las acciones del varón causaron para él mismo y para los conductores que pasaban por la zona en ese momento.

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