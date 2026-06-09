Nuevas plazas y jardines para revitalizar y humanizar el barrio de Poble Nou de Ontinyent con fondos de la diputación

El Ayuntamiento de Ontinyent lleva años trabajando la regeneración urbana del centro histórico de la capital de la Vall d’Albaida. En este tiempo, el consistorio ha ejecutado distintos proyectos de recuperación de patrimonio y reurbanización de calles, con un refuerzo de servicios como la instalación de fibra óptica en la parte alta del barrio de la Vila. Fruto de estas mejoras, cada vez es más habitual la compra particular de viviendas para restaurarlas y vivir en el núcleo histórico del municipio, donde se encuentra el barrio de Poble Nou.

El pleno de abril de la Diputació de València aprobó una inversión de 700.000 euros en Poble Nou para continuar con la rehabilitación del barrio, en paralelo a las actuaciones de mejora de espacios públicos que Ontinyent tiene en marcha en su centro histórico y las obras mayores aprobadas en viviendas que renovarán la edificación y la habitabilidad en la zona. En 2025, la capital de la Vall recibió otros 415.000 euros de la Diputación para invertir en Poble Nou, con los que se expropiaron algunas viviendas del barrio para crear espacios abiertos y plazas públicas.

“Es una aportación muy importante porque se enmarca en el proyecto de regeneración del centro histórico de Ontinyent”, señala Natàlia Enguix, quien explica que “la mejor forma de frenar la degradación es convertir la zona en un espacio para vivir, además de atraer a los turistas que habitualmente visitan las iglesias, conventos y casas señoriales que encontramos en las callejuelas del barrio”.

Además, Enguix destaca especialmente que la actuación proyectada por Ontinyent “es un claro ejemplo de urbanismo con perspectiva de género, con un diseño que evita espacios ocultos y promueve la capacidad de ver y ser visto”. Otra cuestión que refuerza esa mirada feminista es “la máxima accesibilidad en el uso de las calles y las nuevas plazas, eliminando el actual diseño abancalado y mediante la circulación en plataforma única, construyendo aceras aptas para sillas de ruedas y carritos infantiles y con mobiliario urbano accesible”.

Plazas ajardinadas

La reurbanización subvencionada por la Diputación pretende conectar la calle Maians con otros puntos significativos situados en la parte alta de la densa trama del centro histórico Raval-Poble Nou, como son el mercado municipal y la plaza Santo Domingo. “La actuación busca revitalizar un recorrido urbano que articule pequeñas plazas ajardinadas y zonas de esparcimiento, una humanización de los espacios”, detalla la vicepresidenta y responsable provincial de Cooperación. Algunas de esas nuevas plazas se formarán en la confluencia de las calles Cantalar de Sant Vicent y Cantalar de Sant Carles, actuación comprendida en la reurbanización del eje de la calle Teixidors.

El concejal de Urbanismo de Ontinyent, Óscar Borrell, apunta que la clave del proyecto es “la regeneración y la resiliencia urbana”, y para ello el consistorio ha apostado por “un diseño versátil e integrado en el entorno” que tiene en cuenta los desniveles en las zonas de actuación. La iniciativa municipal considera prioritarios “los espacios de convivencia que constituyen las zonas verdes y plazas amables y accesibles, con mejores servicios para la ciudadanía”, añade Borrell.

El concejal explica que la calidad urbana “es otra de las prioridades, con la utilización de materiales que replican actuaciones anteriores en el centro histórico y garantizan un ambiente limpio y acogedor, con bancos, fuentes y papeleras”. Otro de los beneficios de actuar en el casco antiguo del municipio es que las viviendas rehabilitadas pueden contar con aparcamiento, lo que contribuye a descongestionar el estacionamiento en la zona.

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Dinamizar la vida en el barrio es otro de los objetivos de la intervención urbanística en Poble Nou, y en este caso está previsto que las nuevas plazas permitan distintos usos, para facilitar la posibilidad de un entorno concurrido con gente diversa que pueda desarrollar actividades en el espacio público a distintas horas del día. “La Diputación está a disposición de los ayuntamientos para hacer más habitables los pueblos y ciudades de la provincia, y este es el caso de Ontinyent y la humanización del barrio de Poble Nou”, concluye la vicepresidenta Enguix.