Ontinyent reúne más de 300 escolares y 80 músicos en una edición reivindicativa de Innovacant en el Clariano

El estadio municipal del Clariano en Ontinyent acogió el viernes 5 de junio una nueva edición de Innovacant, una iniciativa educativa organizada y financiada íntegramente por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ontinyent e incluida dentro del proyecto Innov@arts de la Generalitat Valenciana, que promueve el desarrollo de la expresión musical y escénica en los centros educativos.

La actividad reunió a alrededor de 300 escolares de tercero y cuarto de Primaria de cinco centros públicos de la ciudad en una gran representación coral abierta a sus familias y a la ciudadanía. Los centres participantes fueron los CEIP Lluís Vives, Carmelo Ripoll, Vicent Gironés, Bonavista y La Solana, junto con la parte teatral interpretada por alumnado del IES Jaume I, que durante los últimos meses han trabajado conjuntamente en la preparación de la cantata “Ser persona emociona”, una propuesta artística y educativa centrada en el conocimiento, la comprensión y la gestión de las emociones.

El alumnado estuvo coordinado por el profesorado de música de los respectivos centros y compartió escenario con la Banda Jove y la Banda Sinfònica de la Societat Unió Artística Musical d'Ontinyent, sumando más de 80 músicos dirigidos por José Miguel Fayos que fueron los encargados de interpretar la música de la cantata. La obra, titulada “Ser persona emociona”, cuenta con texto de Jordi Pla y música de Hugo Chinesta, y propone un recorrido emocional a través del lenguaje musical y coral.

Convivencia, trabajo en equipo y aprendizaje compartido

La participación de La Unió, entidad colaboradora en el desarrollo de la actividad, contribuyó a dar mayor dimensión artística a una iniciativa que fomenta la convivencia, el trabajo en equipo y el aprendizaje compartido entre el alumnado de los diferentes centros educativos de la ciudad y la sociedad musical.

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Desde las entidades participantes se ha valorado muy positivamente el desarrollo de esta nueva edición de Innovacant, destacando la implicación de los centros participantes, del Ayuntamiento de Ontinyent, del profesorado, de las familias y de la Sociedad Unión Artística Musical de Ontinyent, así como la importancia de continuar impulsando proyectos que acercan la cultura, la música y las artes escénicas al alumnado desde edades tempranas. El acto también sirvió de espacio para visualizar las reivindicaciones del colectivo docente, que mostró su apoyo a las movilizaciones convocadas en defensa de la educación pública. Mediante varios gestos simbólicos, el profesorado quiso poner de manifiesto la necesidad de continuar avanzando en la mejora de los recursos, las condiciones y la calidad del sistema educativo público.