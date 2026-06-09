Pacientes con dolencias graves esperan meses para una cita de Neurología en el hospital de Xàtiva

Que el código postal no condicione el acceso a la sanidad fue una de las reivindicaciones que se pusieron encima de la mesa durante el transcurso de la III Jornada de Bioética que acogió el pasado viernes el Teatre Echegaray de Ontinyent.

Y es que hay servicios en los que el nivel de atención viene a menudo determinado en buena medida por el lugar de residencia. La Conselleria de Sanidad declaró recientemente todo el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent como área de difícil cobertura ante la necesidad de incentivar la llegada de especialistas que, hasta ahora, no veían los hospitales del área como suficientes atractivos para prestar su actividad, en un escenario de déficit crónico de facultativos en numerosos ámbitos y de huelgas médicas a escala nacional.

El campo de la Neurología es uno de los que se ven frecuentemente lastrados por los vaivenes de personal derivados de esta problemática en las comarcas de interior.. Según ha podido saber este diario, la reducida atención de esta especialidad en el hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva ha elevado el número de quejas de pacientes -algunos de ellos con dolencias graves- que protestan porque llevan esperando varios meses para conseguir una cita con el neurólogo.

En marzo, ya trascendió la noticia de que el hospital de Ontinyent se había quedado sin especialistas en este área después de la renuncia de la profesional que ocupaba la plaza. En el centro sanitario de la capital de la Costera, las consultas de Neurología se limitan en la actualidad a una jornada a la semana y existe una demora pronunciada en el servicio. Hay enfermos de eslerosis lateral amiotrófica (ELA), por ejemplo, que llevan al menos dos meses esperando a ser vistos para que les revisen la medicación pautada. Otra paciente con antecedentes de ictus cerebral y migraña refiere que tuvo que aguardar seis meses para ser citada. Y hay una tercera que señala que no le llamaron hasta que interpuso una queja formal en el Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP).

La situación contribuye a sobrecargar más los centros de atención primaria, puesto que los usuarios acuden a sus médicos de cabecera en busca de respuestas.

Desde la Conselleria de Sanidad ya indicaron que se está trabajando para cubrir el servicio de Neurología con los recursos de los que dispone la Agrupación Sanitaria Interdepartamental Valencia-Este, que incluye los hospitales de Xàtiva, Alzira y Dr. Peset de València, además del de Ontinyent.

Agrupación intersanitaria

Ante los problemas para cubrir vacantes de especialistas en la zona y las frecuentes renuncias que se producen, Sanidad declaró de difícil cobertura el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent. En ese sentido, recientemente se convocó el primer concurso de méritos para cubrir este tipo de plazas, al que se presentaron más de 3.000 aspirantes para cubrir 920 plazas de difícil cobertura en toda la Comunitat Valenciana. Entre los destinos figuran los hospitales de Ontinyent y Xàtiva, con diversas especialidades ofertadas.

Fuentes del departamento sanitario insisten en que el servicio de Neurología está cubierto con recursos de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental, de modo que los pacientes que requieran de dicha especialidad pueden ser vistos por el área de Neurología de cualquiera de los centros integrados en la misma.

Por otra parte, se espera que en breve comience una promoción de nuevos especialistas, que han acabado el periodo MIR, para paliar la cuestión de la falta de profesionales.

Por otra parte, se ha producido una mejora en la atención a los pacientes con secuelas neurológicas con la apertura de la primera Unidad de Daño Cerebral Adquirido del Departamento de Salud, que ya trata a una veintena de vacientes en el recién estrenado Hospital de Ontinyent. El espacio, que ofrece rehabilitación física, cognitiva, emocional y conductual, ha ampliado la cartera de servicios del área sanitaria y permite desarrollar tratamientos más personalizados y adaptados a las necesidades concretas de cada paciente, favoreciendo su recuperación funcional y mejorando su calidad de vida.