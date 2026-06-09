El personal municipal de Xàtiva se forma sobre diversidad sexual, de género y familiar

El Ayuntamiento de Xàtiva ha impulsado una acción formativa dirigida al personal municipal con el objetivo de reforzar los conocimientos y las competencias relacionadas con la diversidad afectiva, sexual y de género, así como fomentar una atención pública inclusiva, respetuosa y libre de discriminaciones.

La formación, impartida por Lambda, colectivo LGTBIQ+ por la diversidad sexual, de género y familiar, se ha desarrollado en cuatro sesiones celebradas los días 11 y 25 de mayo, y 1 y 8 de junio. La acción ha sido certificada y se ha enmarcado dentro de las actuaciones previstas en el Plan Municipal LGTBIQ+, que tiene como finalidad promover la igualdad de trato y de oportunidades y avanzar hacia una administración más sensible a la diversidad existente en la sociedad.

A lo largo de las diferentes sesiones se han abordado contenidos fundamentales para la comprensión de las realidades del colectivo LGTBIQ+ y para la incorporación de una perspectiva inclusiva en el ejercicio de las funciones públicas.

La primera sesión se centró en los conceptos básicos vinculados al sexo biológico, la identidad de género, la orientación sexual y la expresión de género. En la segunda se analizaron las diferentes formas de discriminación y los niveles de violencia que pueden sufrir las personas LGTBIQ+, así como las principales aportaciones de las teorías queer, incidiendo en la importancia del lenguaje, el uso de etiquetas y las diferentes acepciones del término. La tercera jornada abordó aspectos relacionados con los derechos sexuales, las infecciones de transmisión sexual, el consentimiento y los diferentes modelos relacionales, además de ofrecer una aproximación a la historia del movimiento LGTBIQ+ y a la legislación desarrollada tanto en el ámbito estatal como en el de la Comunitat Valenciana. Por último, la cuarta sesión ofreció una visión general sobre la situación del colectivo LGTBIQ+ en diferentes países del mundo, con especial atención a la realidad de la población migrante y a los mecanismos de protección legislativa existentes.

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Mediante esta acción formativa, el Ayuntamiento de Xàtiva continúa avanzando en el desarrollo de políticas públicas orientadas a la inclusión, la igualdad y el respeto a la diversidad, dotando al personal municipal de conocimientos y herramientas que contribuyan a garantizar una atención más cercana, respetuosa y adaptada a la pluralidad de la ciudadanía.