Subastan 8 naves industriales y comerciales en Ontinyent valoradas en 3 millones de euros

La confluencia en el tiempo de cuatro procedimientos de subasta pública tramitados por la vía judicial que culminarán el próximo 22 de junio ha puesto en el mercado una cantidad inusual de inmuebles ubicados en el principal polígono de Ontinyent.

Entre los expedientes a licitación, el más importante por el volumen de bienes que abarca se divide en tres fincas registrales valoradas en más de 3 millones de euros que aglutinan ocho naves industriales y comerciales con 7.600 metros cuadrados construidos, junto con otros terrenos anexos que elevan a 14.000 m2 la superficie total por la que se puede pujar.

El primer conjunto industrial está tasado en 1,85 millones de euros y lo conforman seis edificios -la mayoría de ellos con actividad, puesto que operan firmas dedicadas al suministro de piezas industriales o al alquiler de maquinaria- emplazados entre la Avenida del Textil y la Avenida del Torrater, cerca del estadio municipal del Clariano.

El primer inmueble, que ocupa 1.100 m2, tiene una sola planta en la que coexisten un departamento destinado a oficinas y otro a servicios; el segundo mide 800 m2 y está destinado a usos comerciales, con frontera recayente a la calle del Torrater; el tercero dispone de una planta baja de 1.054 m2; el cuarto y el quinto ocupan menos de 250 m2 y el sexto es otro edificio destinado a usos industriales de dos plantas sobre una superficie de 1.087 m2. A todos ellos se suman unos terrenos aledaños destinados a ensanches y viales propios que sitúan en casi 8.000 m2 la extensión de la finca subastada en el marco de un procedimiento de ejecución de títulos judiciales iniciado con una demanda entre parientes y seguido por la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ontinyent.

Edificio incorporado al procedimiento de licitación pública. / L.C.

El segundo lote del procedimiento incluye una nave industrial enclavada en el número 51 de la Avenida del Textil con 1.216 m2 construidos. Según la información incorporada a la subasta, el edificio se encuentra arrendado a la empresa MRC SPORT, dedicada al servicio integral de turismos y vehículos industriales, preparación deportiva de turismos y 4x4 y restauración de clásicos. La valoración del inmueble asciende a 341.287 euros.

La tercera de las fincas a licitación pública, ubicada muy cerca del primer conjunto industrial (igualmente en la Avenida del Textil), está tasada en 868.000 euros y ocupa una superficie total de 5.519 metros cuadrados. En su seno se levanta un edificio comercial con dos plantas y 2.100 m2 construidos, al que se suman unos terrenos destinados a ensanches, viales propios y calzada de servicio. La nave estuvo ocupada por un gran bazar chino.

Otra de las naves a subasta. / G.M.

Una casa de 825 m2 del siglo XIX

Por otra parte, al margen del anterior proceso, el juzgado nº4 de Ontinyent ha acordado sacar a subasta pública una casa de 825 metros cuadrados, construida en el siglo XIX y posteriormente utilizada para albergar oficinas, valorada en 487.000 euros y situada también en la Avenida del Textil de Ontinyent. El procedimiento parte de una demanda por ejecución hipotecaria emprendida por un banco contra la empresa propietaria, Iniciativas Aksala, SL -dedicada a la compraventa de inmuebles-, por la reclamación de 209.673 euros derivada de un crédito impagado. El edificio se encuentra emplazado en la rotonda donde opera la superficie comercial de Sprinter.

Casa en el polígono de la Avenida del Textil a subasta. / G.M.

Las otras dos subastas en marcha en la capital de la Vall d'Albaida en las que se puede pujar hasta el 22 de junio se corresponden con una vivienda situada en un bloque residencial de la calle La Pau, valorada en 160.000 euros, y con una pequeña parcela de cultivos enclavada en la partida de La Canal, tasada en apenas 14.000 euros.