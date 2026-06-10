El atasco de las residencias de mayores deja más de 4.000 personas en lista de espera en la Vall d'Albaida, 3.700 en la Costera y 2.200 en la Canal

Las catorce residencias que ofertan plazas públicas para personas mayores en la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida acumulan una abultada lista de espera en medio de un escenario de déficit crónico de instalaciones y de parálisis en la puesta en marcha de nuevos recursos.

Los últimos datos publicados en la web de la Conselleria de Servicios Sociale -a fecha de 17 de marzo- sitúan en más de 100 días el tiempo medio de demora para el acceso de los usuarios a estos centros por el trámite de urgencia social, reservado para casos de dependencia que requieren el ingreso.

El grupo parlamentario del PSPV ha puesto el foco en que la oferta pública en la Vall d'Albaida apenas cubre un 8% de las necesidades de las personas mayores, puesto que esta comarca dispone de 333 plazas públicas para atender las peticiones de 4.604 demandantes que engrosan las listas de espera, distribuidas entre las 36 plazas de la residencia Nuestra Señora del Remedio de Albaida, las 40 del Sagrado Corazón de Jesús de Bocairent, las 17 del complejo Balica de Benicolet, las 95 de Solimar en l'Olleria, las 75 de San Francisco en Ontinyent y las 70 plazas de las que dispone el centro gestionado por La Saleta en la capital de la Vall d'Albaida. Para acceder al centro de l'Olleria por la vía urgente se contabiliza una demora media que alcanza los 150 días, mientras que en San Francisco la espera es de 145 días. La residencia de la Beneficiencia de Ontinyent está a la espera de su apertura definitiva, anunciada para este mes.

La diputada socialista Romina del Rey Tormos lamenta que su grupo no ha tenido respuesta a las peticiones parlamentarias dirigidas a la conselleria con la intención de obtener información precisa sobre las cifras oficiales de las residencias de las comarcas, "ni cuando la responsable era Susana Camarero ni con la actual consellera, Elena Albalat". "Tanto Silvia Gómez (portavoz de Servicios Sociales del PSPV en las Corts Valencianes), como yo misma en el ámbito comarcal hemos preguntado por detalles de las listas de espera o el estado de los expedientes, cumpliendo el Reglamento de las Corts. No obtenemos ninguna respuesta. Estamos esperando poder revisar la documentación desde los últimos meses del año 2025", incide Del Rey.

La diputada critica que los compromisos adquiridos en tiempos del Botànic a través del Pla Convivint para ampliar la red de atención a personas mayores han desaparecido de los presupuestos de la Generalitat. En las últimas cuentas no hay ninguna referencia a los centros de día de Albaida, l'Olleria, Llutxent o La Pobla del Duc, localidad en la que el Pla Convivint también planificaba "una residencia fundamental para las necesidades de toda la comarca", sostiene Romina del Rey. Recientemente, el Ayuntamiento de la Pobla ha aprobado una declaración institucional respaldada por todos los grupos políticos con el objetivo de reclamar al Consell una dotación presupuestaria específica y un calendario real para poner en marcha una infraestructura que el alcalde, Vicent Gomar, considera “imprescindible y urgente”.

"Estas infraestructuras son de urgente necesidad para toda nuestra comarca, como indican las cifras. Por la dignidad de nuestros mayores sobre todo, para que puedan tener el derecho de envejecer en calidad, en compañía y sin soledad no deseada, pero también para las segundos generaciones, hijos e hijas que se hacen cargo de los cuidados de estas personas. En especial, las mujeres, donde recae el mayor peso de los cuidados asistenciales", ahonda la diputada socialista, para quien el Consell "ni es transparente ni apuesta por las políticas públicas" y "deja abandonada a la comarca de la Vall d'Albaida", apostilla.

Hasta 680 días de espera media para una plaza en Moixent

Según los últimos datos públicos de la conselleria, en el territorio vecino de la Costera también se identifican 3.686 personas mayores o dependientes en lista de espera frente a las apenas 293 plazas públicas gestionadas por las cinco residencias operativas en l'Alcúdia de Crespins (72), Moixent (54), Vallada (60) y Xàtiva (18 en la Corona de l'Estrela y 89 en Solimar). En Moixent, la espera media para una plaza pública es de 680 días, periodo que se acorta a 137 días con trámite de urgencia. En la de la Bixquert se contabiliza la mayor demora: 157 días si el caso es urgente.

En la Canal de Navarrés son 2.238 los demandantes de este tipo de recursos en una comarca con tres residencias que ofertan 204 plazas públicas (90 en Anna, 53 en Enguera y 61 en Navarrés). El tiempo de espera medio para acceder a los geriátricos por la vía de urgencia es de 111 días. Sin el trámite de urgencia hay que aguardar un promedio de 252 días en Anna y 262 días en Navarrés.

La espera más corta para el acceso a una plaza pública con trámite de urgencia social en las tres comarcas se registra en la residencia de Albaida (31 días), seguida de la de Balica en Benicolet (50 días) y la de Bocairent (59 días).