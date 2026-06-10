Canals acoge la presentación de un libro que recoge la memoria obrera de la Costera y la Canal

La Casa de la Cultura Ca Don José de Canals acoge este próximo viernes, 12 de junio, a las 19 horas, la presentación del libro "Rutas de la Memoria Obrera III. Treball i Moviment en la Costera i la Canal de Navarrés 1950-1980", de Alberto Gómez Rosa, historiador y archivero de Comisiones Obreras. La presentación contará con las intervenciones del propio autor; de Raúl Alcocel, secretario general de Comisiones Obreras de las Comarcas Centrales; y de Eduardo Badal, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Canals.

Cartel de la presentación del libro "Rutas de la Memoria Obrera III", en Canals. / Levante-EMV

El libro constituye el tercer capítulo para consolidar las rutas de la Memoria Obrera, que sigue los principios de la Ley de Memoria Democrática, que establece como deber ineludible para fortalecer las virtudes cívicas y los valores constitucionales, dar a conocer y divulgar la trayectoria y sacrificios de todos los movimientos colectivos y personas individuales que participaron en la lucha por sus derechos, y por la libertad de todos.

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En este caso, el libro se centra en el mundo obrero de fábricas textiles como Ferrys o Rodrigo Sancho, entre otras, para rendir tributo al trabajo del movimiento sindical que luchó por las mejoras laborales en las grandes industrias de las comarcas centrales. Estas publicaciones también persiguen concienciar que la lucha por la dignidad del trabajo fue clave en España para reconstruir la democracia, a través de los silenciados movimientos de base, que reivindicaron las mejores sociales y las libertades civiles, y puedan así convertirse en fuentes de documentación para plantear itinerarios urbanos y guías docentes en centros educativos.