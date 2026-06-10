El Club Castell de Xàtiva de la Llosa de Ranes se proclama campeón benjamín de tenís de la Comunitat Valenciana

El equipo benjamín mixto del Club de Tenis Castell de Xàtiva de la Llosa de Ranes se ha proclamado campeón de la Comunitat Valenciana por equipos de la categoría benjamín, después de una emocionante fase final disputada a las instalaciones del club de La Costera el pasado fin de semana.

El equipo de la Llosa estuvo formar por: Yaiza Gómez, Isabel y Miriam Aviñó, Pol Romero i Àlex Sabater, y estuvo coordinado por la entrenadora y directora de la escuela del Tenis Castell de Xàtiva, Mariam Ramón. La victoria de los benjamines tiene más mérito, si tenemos presente que se enfrentaron en la liga de la primera fase del torneo, contra clubes mucho más grandes, algunos referentes dentro del tenis valenciano, como el Club Español de Tenis, el Sporting Tenis Club, el Club de Tenis València, o el Club Deportivo Saladar, entre otros

En cada eliminatoria se disputaron un partido de dobles femenino, otro masculino, y otros dos individuales, de ambas modalidades. En caso de empate, el equipo ganador se decidía mediante un dobles mixto en forma de súper tie-break de 10 puntos. En octavos de final, el Castell de Xàtiva venció el Club de Tenis Campello, en cuartos se impuso al Club de Tenis Elche, y en semifinales consiguió el paso a la siguiente ronda después de derrotar al Club de Tenis Dénia. La gran final se disputó el pasado domingo, 7 de junio, ante el Club de Tenis Monóvar, en un eliminatoria muy igualada que no se decidió hasta el último partido. Después de empatar a tres victorias, se jugó el dobles mixto para desempatar, en un partido final tan disputado, donde todo se tuvo que decidir con un súper tie-break, donde los de la Llosa, acabaron ganando por 10 a 7. Mayor emoción, imposible.

Espíritu de equipo

Con esta épica victoria, el club de tenis Castell de Xàtiva se proclamó como campeón autonómico de la categoría de equipos benjamines. Desde el club se ha querido destacar el enorme mérito de estos jóvenes jugadores y jugadoras, de tan solo 9 y 10 años, que han demostrado durante todo el campeonato un gran nivel tenístico, espíritu de equipo y una gran capacidad de superación, sirviendo como referente para la Federación de Tenis de la Comunidad Valencia, responsable y organizadora de este tipo de competiciones, con las cuales busca promover el tenis de base entre los niños más pequeños, fomentar la competición formativa adaptada en las primeras etapas del desarrollo deportivo, impulsar los valores educativos como el respeto, el compromiso, el esfuerzo y el trabajo en equipo, además de favorecer la convivencia entre clubes y guiar la progresión de jóvenes jugadores dentro de la estructura federativa.

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Mención especial merece Mariam Ramón, capitana y entrenadora del equipo, natural de la Llosa de Ranes y exjugadora del circuito profesional y campeona del Orange Bowl en 1994. Mariam hace años que transmite su experiencia, dedicación y pasión por el tenis a las nuevas generaciones. Su trabajo constante con el tenis de base y su capacidad para sacar el mejor de cada jugador y jugadora han sido claves en este gran éxito deportivo, que sitúa el equipo benjamín de la Llosa de Ranes, entre los grandes referentes del tenis de base de la Comunidad Valenciana.