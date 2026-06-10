Colapso en la ITV de Xàtiva: ya casi no hay citas disponibles hasta septiembre

Aumentar la frecuencia con la que se va al gimnasio para quitarse algún kilo de más, buscar un buen bronceado y pasar la revisión del coche. Estas son tres metas habituales que mucha gente se marca para la temporada preestival, pero su consecución no está exenta de dificultades. Los conductores que quieren poner el coche a punto para la llegada de las vacaciones se topan con un clásico en estas fechas: el colapso de muchas estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Un año más, la central de Xàtiva se sitúa entre las ocho que ya no ofrecen disponibilidad de reserva en un plazo de al menos 45 días. A fecha de ayer, con junio recién comenzado, resultaba imposible solicitar una cita previa para pasar la revisión del coche (ya sea de gasolina o de diésel) hasta el mes de agosto. Incluso en este periodo para muchos inhábil ya resulta complicado cuadrar un día y una hora aceptables por la cantidad de turnos agotados en el calendario: este martes apenas había libres en la capital de la Costera tres jornadas casi enteras (el 6, el 7 y el 10 de agosto) y cuatro horas del 4 de agosto, a la espera de la llegada de los prometidos refuerzos para paliar el déficit de plantilla existente.

La situación es ligeramente más favorable en Ontinyent, aunque ha empeorado respecto al año pasado. Si en 2025 a estas alturas la estación ubicada en la Avenida Ramón y Cajal todavía constituía un oasis para pasar el examen de cualquier turismo durante el mes de julio por la cantidad de citas disponibles, hoy por hoy en la capital de la Vall d'Albaida tampoco existe posibilidad de reserva hasta agosto. Eso sí, en el mes vacacional por excelencia todavía quedan libres hasta 16 días con cientos de turnos por coger, tanto por la mañana como por la tarde, hasta las 21.30 horas. En Xàtiva, en cambio, la cita previa se limita exclusivamente al horario matutino en verano.

En el caso de las motocicletas, el nivel de atasco es muy similar al de los turismos en ambas estaciones de ITV, que prestan servicio a una amplia población de las comarcas de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida, que llevan varios años instaladas en la senda del crecimiento demográfico. Como informó recientemente este diario, solo las ciudades de Xàtiva y Ontinyent suman ya 54.500 vehículos matriclados tras incorporar 2.000 nuevos coches en circulación al parque de automóviles en el último lustro, según la última estadística oficial de la Dirección General de Tráfico (DGT):

La OPE estará completada en julio

La Conselleria de Industria publicó el pasado mes de marzo una Oferta Pública de Empleo (OPE), para incorporar 73 nuevas plazas. La intención es que este proceso de contratación pueda estar completado en julio. Una vez finalizado el proceso, quienes hayan superado la prueba se deberían incorporarse "inmediatamente" a las estaciones en funcionamiento, según las fuentes consultadas.

Industria también informó hace dos meses de que esas nuevas plazas permitirían la puesta en marcha de tres estaciones más en la Comunitat Valenciana, ubicadas en Onda, Segorbe y Torrent, que se sumarán a las 27 ya existentes entre fijas y móviles.