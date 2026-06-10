El Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes de Xàtiva pide ampliar la oferta de ocio y mejorar los parques urbanos

El Ayuntamiento de Xàtiva ha acogido este miércoles el pleno de clausura del curso 2025-2026 del Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes de Xàtiva (CMXiX), una sesión en la que sus miembros han trasladado a los representantes del equipo de gobierno las conclusiones y propuestas surgidas del trabajo desarrollado a lo largo del año.

El Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes de Xàtiva s un órgano de participación infantil que permite a los más jóvenes analizar e investigar aquellas cuestiones que consideran relevantes para la ciudad. A través de un proceso de dinamización conducido por personal técnico especializado, los participantes reflexionan sobre una temática elegida por ellos mismos y elaboran propuestas de mejora que posteriormente presentan a la administración municipal.

Durante este curso, el trabajo se ha centrado en la salud y el bienestar, con especial atención a los parques y espacios públicos, la práctica deportiva, el ocio saludable y el contacto con la naturaleza. Entre las propuestas presentadas destacan la necesidad de ampliar y adaptar la oferta de ocio a los intereses y motivaciones de la infancia, así como la mejora de los parques urbanos para que todos los centros educativos dispongan de un espacio de estas características en su entorno más próximo.

Además, los miembros del consejo también han reflexionado sobre el uso de las pantallas y las nuevas tecnologías, planteando medidas para reducir su consumo excesivo sin renunciar a la necesidad de mantener la comunicación con sus familias y personas de referencia.

Más allá de las propuestas concretas, el Consejo Municipal de Niños y Niñas constituye un espacio de aprendizaje en participación y ciudadanía. Las actividades desarrolladas fomentan valores como el diálogo, la convivencia, el respeto y la implicación en los asuntos públicos, contribuyendo a formar una ciudadanía activa y comprometida desde la infancia.

Sesiones de trabajo quincenales

A lo largo del curso, los miembros del CMXiX han celebrado sesiones de trabajo quincenales y han participado en actividades complementarias como una acampada y la coorganización de las actividades conmemorativas del Día de la Ciudad Educadora.

Este ha sido el tercer curso completo desarrollado durante la actual legislatura, un período en el que el Consejo ha contado de manera continuada con profesionales de la animación sociocultural encargados de su dinamización. Esta apuesta ha contribuido a consolidar el CMXiX como un espacio estable de participación infantil y como un mecanismo para que la infancia pueda formar parte de los procesos de toma de decisiones a nivel municipal.

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El concejal de Participación Ciudadana, Héctor Cuenca, ha destacado la importancia de este proyecto: «Desde la Concejalía de Participación Ciudadana apostamos decididamente por implicar a las personas en la gestión de los asuntos públicos y creemos que es muy importante empezar desde la infancia, no solo para que en el futuro puedan formar parte de una ciudadanía activa, sino porque ahora mismo forman parte del presente de nuestra ciudad y consideramos que también debe escucharse su voz».