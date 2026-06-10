El COR sale al paso ante el incremento de los recibos y recomienda separar mejor los residuos para reducir la tasa

El habitual "susto" que por estas fechas se llevan muchas familias al recibir en sus casas la factura por el tratamiento de los residuos que gira el Consorci de Residus V5 (COR) ha vuelto a ser carne de disputas políticas y de protestas encendidas en algunos municipios, especialmente en aquellos en los que la basura se ha encarecido exponencialmente, en un marco de incremento generalizado por la subida de costes.

En medio de este escenario de malestar, el organismo que gestiona el tratamiento y la eliminación de la basura de la Costera, la Canal de Navarrés, la Vall d'Albaida, la Safor y el Valle de Ayora ha decidido salir al paso para recordar que la forma más rápida y eficaz de contener el coste del tratamiento de residuos "pasa por aumentar la separación en origen y extender sistemas como la recogida selectiva de materia orgánica, el contenedor marrón, el puerta a puerta o el pago por generación".

El Consorcio recalca que la tasa se calcula a partir de los residuos realmente generados durante el ejercicio anterior, en este caso 2025, y de los costes efectivos que supone su tratamiento. Se trata de un sistema regulado por la normativa vigente y sustentado en datos objetivos y auditables.

Como informó este diario, durante los últimos años los costes asociados al tratamiento de residuos han experimentado un incremento continuado debido a la evolución de los precios de los procesos de gestión y al aumento de los costes logísticos necesarios para trasladar los residuos hasta las instalaciones donde son tratados. A pesar de ello, el COR defiende que ha "trabajado para ajustar al máximo los importes y adecuar la tasa a los costes reales del servicio, sin incorporar márgenes ajenos a la propia gestión".

Sin embargo, la principal herramienta para reducir el recibo no está únicamente en la gestión del Consorcio. También depende de cómo se separan los residuos en cada municipio.

"La clave es sencilla: cuanto menos residuo llegue al contenedor de resto (el de toda la vida), menor será el coste del tratamiento. El papel y cartón depositado correctamente en el contenedor azul, los envases en el amarillo, el vidrio en el verde o los residuos especiales llevados a los ecoparques son materiales que no acaban formando parte de la fracción resto, que es precisamente la más costosa de gestionar", inciden desde el COR.

A ello se suma la recogida selectiva de materia orgánica. Tratar una tonelada de residuos mezclados tiene un coste de 187,43 euros, mientras que una tonelada de materia orgánica recogida selectivamente supone 90,08 euros. Es decir, menos de la mitad. Cada tonelada que se desvía del contenedor habitual al contenedor marrón reduce de forma significativa el coste global que soporta el municipio.

Por este motivo, los ayuntamientos que han apostado por sistemas avanzados de recogida selectiva están obteniendo resultados económicos más favorables. En la comarca de la Safor existen ejemplos como Beniflà, con una tasa de 97,56 euros por vivienda, o Potries, con 101 euros, municipios que han incorporado herramientas que permiten mejorar la separación de residuos y reducir la cantidad destinada al tratamiento más costoso.

Pago por generación

Otra de las medidas previstas en la ordenanza es el pago por generación, un sistema que ya se aplica a determinados grandes productores de residuos. Este modelo permite conocer con precisión los residuos generados por determinadas actividades y ajustar el coste al servicio efectivamente prestado. De esta forma, una parte importante del gasto deja de repartirse entre el conjunto de unidades fiscales, favoreciendo que las viviendas y pequeños contribuyentes soporten una menor carga económica.

El COR continúa trabajando con los ayuntamientos de las cinco comarcas para facilitar la implantación de estas herramientas y avanzar hacia un modelo cada vez más eficiente, donde separar mejor los residuos no solo beneficie al medio ambiente, sino que tenga una repercusión directa sobre el coste que asumen los municipios y sus vecinos. En definitiva, cuanto más se separa, menos residuos llegan al tratamiento más caro. Y cuanto menos residuos mezclados genera un municipio, menor es el coste que debe asumir por su gestión.

Críticas del PSPV de la Vall d'Albaida

Por su parte, el PSPV de la Vall d'Albaida ha criticado la subida generalizada que afecta directametne al bolsillo de los vecinos. Los socialistas han analizado la evolución fiscal de la tasa en lo que va de mandato (2023-2026) y señalan incrementos de hasta 41,92 euros en Ontinyent, 42,66 euros en l'Olleria o 47,26 euros en Otos. Poniendo el foco en la subida proporcional, Carrícola encabeza el ranking con un incremento del 88,81% en solo tres años.

"Mientras unos pocos municipios consiguen contenerlo, la gran mayoría de la comarca se ve atrapada en una escalada fiscal insostenible. La inacción del PP a las instituciones nos sale a pagar muy caro", han manifestado desde el PSPV.