Desarticulado un grupo criminal que robaba joyas a personas mayores de Alfarrasí y Guadasséquies

La Guardia Civil ha detenido en Murcia a tres personas por varios robos con violencia en las localidades de Alfarrasí y Guadasséquies.

El primer robo se produjo el pasado día 7 de mayo, un robo con violencia en Alfarrasí. La denunciante, una vecina de la localidad, refiere que dos chicas se ofrecieron para ayudar a entrar la compra en su vivienda, al causarle sospechas de las intenciones de estas dos jóvenes, la víctima se protege con la mano las gargantillas de oro que llevaba en el cuello recibiendo un tirón de las mismas. Las autoras le sustrajeron las joyas violentamente, sufriendo la víctima arañazos en el pecho. El día 19 del mismo mes, se comete otro hecho idéntico también por dos chicas jóvenes, las cuales intentan sustraer la cadena de oro a otra vecina de Guadasséquies, no consiguiéndolo al resistirse la víctima.

Por parte de los agentes del grupo de investigación de Ontinyent se procede desde el primer momento a recabar información de posibles testigos, así como a revisar cámaras de seguridad. Tras tomar diversas manifestaciones, se consigue averiguar que se trataba de, al menos, tres integrantes de una organización criminal dedicados a este tipo de hechos delictivos, los cuales recorrían diversas provincias españolas cometiendo hechos idénticos a los investigados, estando asentados en una urbanización de la localidad de Murcia.

Tras diversas pesquisas, y con la colaboración de efectivos de la comandancia de Murcia, se consiguió identificar a los tres autores de los delitos reseñados, siendo reconocidos sin género de dudas por las víctimas. Desde la Guardia Civil destacan la importancia de la colaboración ciudadana en la investigación.

Detenciones en Murcia

Con fecha 28 de mayo, desplazados agentes encargados de la investigación a Murcia, se procedió a la detención de tres personas, 1 hombre y 2 mujeres de 19, 21 y 22 años y nacionalidad rumana. Se les atribuyen los siguientes delitos: dos robos con violencia e intimidación, pertenencia a organización criminal y usurpación de estado civil, al comprobar los agentes que circulaban con un vehículo el cual habían alquilado sin el consentimiento y con la documentación de otra persona. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión de dos de las integrantes del grupo. La Guardia Civil continúa con las gestiones para poder esclarecer más hechos delictivos.

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La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Ontinyent con la colaboración de efectivos de la Comandancia de Murcia. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Ontinyent.