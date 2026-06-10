La empresa adjudicataria inicia la segunda fase informativa del nuevo sistema de reciclaje en la Costera–Canal

La empresa adjudicataria del servicio de gestión de residuos, Sucemart, inicia una segunda fase de charlas informativas en todos los municipios de la Mancomunitat de la Costera–Canal para explicar de forma detallada el funcionamiento del nuevo sistema de recogida selectiva puerta a puerta, con especial atención a la correcta separación de residuos y a los aspectos prácticos de su implantación.

Esta nueva etapa da continuidad al trabajo previo impulsado por la Mancomunitat, a instancias de su presidente, José Luis Gijón, que ha consistido en una ronda de visitas a todas las localidades de la comarca para explicar el motivo del cambio del modelo de reciclaje y resolver las principales dudas planteadas por la ciudadanía durante el proceso de implantación.

Además, desde la Mancomunitat se recuerda que estas sesiones forman parte de la campaña de comunicación y educación ambiental impulsada con motivo de la implantación del nuevo servicio de recogida selectiva. Aunque las charlas serán impartidas por la empresa adjudicataria, se enmarcan dentro de las acciones de información y acompañamiento promovidas por la propia entidad supramunicipal para facilitar la adaptación de la ciudadanía al nuevo modelo.

En esta fase, será la empresa adjudicataria quien asuma el papel principal en la explicación de los aspectos más técnicos del sistema, especialmente en lo relativo a la correcta separación de residuos y a la diferenciación entre fracción orgánica, resto y otras tipologías de desecho.

Desde la Mancomunitat se recuerda que el nuevo sistema puerta a puerta contará únicamente con dos nuevas fracciones, mientras que la ciudadanía seguirá disponiendo de los tradicionales contenedores de vidrio (verde), papel y cartón (azul) y envases (amarillo).

Las sesiones informativas abordarán también los días y horarios de recogida, el funcionamiento práctico del servicio en el día a día y se expondrán ejemplos de otros territorios donde este modelo ya está implantado y en funcionamiento.

Asimismo, se informará sobre el calendario de reparto de los nuevos cubos, que serán los recipientes oficiales que deberán utilizar los vecinos y vecinas una vez se active el servicio.

El presidente de la Mancomunitat valora la primera fase de reuniones vecinales

El presidente de la Mancomunitat de la Costera–Canal, José Luis Gijón, ha señalado que la primera fase de reuniones vecinales ha permitido recorrer todos los municipios de la comarca para explicar el nuevo modelo de gestión de residuos y atender las dudas planteadas por la ciudadanía.

Gijón ha indicado que este primer ciclo de encuentros ha servido para trasladar tranquilidad y claridad, así como para resolver cuestiones relacionadas con la implantación del sistema puerta a puerta.

Asimismo, ha subrayado que la nueva fase de charlas informativas permitirá profundizar en los aspectos más técnicos del sistema, especialmente en la correcta separación de residuos y su funcionamiento en el día a día.

Noticias relacionadas

Finalmente, ha animado a la ciudadanía a participar en estas sesiones y a plantear todas las dudas técnicas que consideren necesarias.