Kendall López, del CC Ontinyent, logra el bronce en el Campeonato BTT-XCO de la Comunitat Valenciana

La ciclista Kendall López, del Club Ciclista Ontinyent, ha conseguido la medalla de bronce en el Campeonato BTT-XCO de la Comunitat Valenciana, celebrado días atrás en la localidad castellonense de Sant Joan de Moró. El campeonato, de las categorías de escuelas de ciclismo, es una de las citas más importantes de la temporada para los jóvenes corredores de montaña.

El Club Ciclista Ontinyent estuvo representado por sus corredoras, que tuvieron que enfrentarse a un circuito muy corto y explosivo, de aproximadamente entre 600 y 700 metros por vuelta. A pesar de la aparente sencillez del recorrido, las altas temperaturas registradas durante la jornada y las escasas zonas para adelantar hicieron que cada posición tuviera un gran valor y que cualquier error pudiera resultar decisivo para el resultado final, destacan desde el club ontinyentí.

La gran protagonista de la jornada para el CC Ontinyent fue Kendall López, que "protagonizó una auténtica exhibición de coraje y capacidad de superación", afirman. La corredora sufrió una caída durante la prueba cuando luchaba por las posiciones de cabeza, un contratiempo que parecía alejarla de las medallas. Sin embargo, lejos de rendirse, Kendall reaccionó de forma extraordinaria y, con determinación y un gran esfuerzo físico, fue recuperando posiciones vuelta tras vuelta hasta volver a contactar con las corredoras que peleaban por el podio. Finalmente, consiguió cruzar la línea de meta en una magnífica tercera posición, logrando así la medalla de bronce autonómica en una carrera marcada por la exigencia y la emoción hasta los últimos metros.

"Este resultado supone una recompensa al trabajo y la constancia que la joven ciclista viene demostrando durante toda la temporada, además de confirmar su progresión dentro de la modalidad de BTT", resaltan desde el Club Ciclista Ontinyent, que ha felicitado a Kendall López por su "excelente actuación y por los valores demostrados durante la competición, donde el esfuerzo, la perseverancia y la capacidad de lucha fueron tan importantes como el resultado conseguido".

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La medalla de bronce obtenida en Sant Joan de Moró vuelve a situar al Club Ciclista Ontinyent entre los protagonistas del ciclismo de base de la Comunitat Valenciana y refuerza el trabajo que se realiza desde la escuela de ciclismo para seguir formando deportistas y personas.