L'Olleria aumenta en casi 300.000 euros el contrato del centro de día tras quedar desierta la anterior licitación

El Ayuntamiento de l’Olleria ha licitado de nuevo el contrato para la gestión integral del centro de día de mayores dependientes Juan Bautista Mompó Albiñana, después de que la anterior licitación se declarara desierta en marzo pasado, tras no presentarse ningún licitador. El nuevo proceso, lanzado ahora, modifica algunos aspectos del contrato, mejorando el presupuesto, con el objetivo de que el nuevo concurso se resuelva favorablemente.

Entrada del centro de día de l'Olleria, en una imagen de archivo. / AGUSTI PERALES IBORRA

La nueva licitación del contrato sale a concurso con un presupuesto de 2.550.901 euros, unos 300.000 euros más que el anterior concurso, que se licitó por 2.264.885 euros. El contrato también varía el plazo de ejecución. El anterior, declarado desierto, se licitó por dos años con posibilidad de tres prórrogas anuales, hasta un total de 5 años. Ahora, se licita por dos años con otros dos de prórroga anuales, hasta un máximo de 4 años. Esta reducción de un año en el plazo total de prestación del servicio reduce también el valor total estimado del contrato, que tras cuatro años de gestión se elevaría a los 5.014.690 euros. El valor de la anterior licitación, con cinco años de gestión, ascendía a los 5,6 millones de euros (600.000 euros más).

Por contra, las condiciones de la gestión se respetan, y la nueva licitación mantiene las 80 plazas para personas usuarias que ya incorporaba el anterior proceso. El concurso abierto a principios de enero ampliaba en 20 las plazas. El centro de día, que presta atención integral e individualizada a personas mayores dependientes, cuenta actualmente con 60 plazas que en la nueva gestión se elevan a 80.

L’Olleria licita la gestión del centro de día tras agotarse el contrato con la actual empresa concesionaria, que asumió la gestión el 4 de enero de 2019. El contrato era por un plazo de 5 años, con dos prórrogas anuales, hasta un total de 7 años. El contrato finalizó en enero de este 2026, después de que la mercantil agotara los cinco años e hiciera efectivas las dos prórrogas. El ayuntamiento licitó ese mes de enero el contrato y las empresas podían presentar sus ofertas hasta finales de febrero. El plazo de presentación se agotó sin que ninguna mercantil pujara por ello y el consistorio ha lanzado un nuevo proceso mejorando las condiciones económicas con el fin de adjudicar la gestión.

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Mayores y dependientes

El centro de día Juan Bautista Mompó Albiñana de l’Olleria presta servicio a personas mayores de 60 años y dependientes, con enfermedades crónicas, pluripatología, limitación de su autonomía o que requieran una atención sociosanitaria especializada, supervisión médica, cuidados de enfermería o rehabilitación que no se puedan prestar en el domicilio. El centro ofrece varios servicios básicos, entre ellos, terapia ocupacional, rehabilitación, prevención y promoción de la salud, atención social, psicológica y sanitaria, así como también servicios de higiene personal y alimentación. También se ofrece orientación y apoyo a los familiares de los usuarios.