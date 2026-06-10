Ontinyent pedirá al COR una bajada en el recibo para los ciudadanos tras reducirse el coste del tratamiento de las basuras

El Ayuntamiento de Ontinyent pedirá al Consorcio de Residuos V5 (COR) una rebaja significativa en el recibo que pagan los ciudadanos de la capital de la Vall d'Albaida por el tratamiento de la basura generada una vez se implante el nuevo sistema de recogida selectiva en todo el municipio -que llega el próximo lunes- tras comprobar el impacto positivo que está teniendo el cambio durante los dos primeros meses de aplicación del modelo con los grandes productores.

Según han explicado el alcalde Jorge Rodríguez y la regidora Sayo Gandia, "en solo un mes se ha conseguido reducir en 200.000 kilos la fracción de los residuos denominados como 'resto', aquellos que acababan directamente en el vertedero". La cifra equivale a 200 toneladas mensuales menos de residuos destinados a eliminación, hecho que supone una reducción acumulada de 400 toneladas en los dos primeros meses. En concreto, en la comparativa de abril y mayo de 2025 respecto de los mismos meses de 2026, se ha pasado en la fracción de orgánica de 500 kg a 43.300 kg en abril y de 2.180 kg a 51.560 kg en mayo; y en cuanto al resto, de 978.740 a 787.320 kg en abril, y de 1.037.720 kg a 851.760 kg en mayo.

Desde el consistorio exponen que el tratamiento de los residuos orgánicos "cuesta menos de la mitad de tratar que la fracción conocida como 'resto', pasando de los 187,43 euros de media a unos 90,08, más de la mitad". "Queremos que ese esfuerzo se vea reflejado en el recibo que paga el ciudadano, que una ciudad en la que se implante un sistema óptimo, que trata precisamente de apostar al máximo por la separación, tenga recompensa. Si apostamos por un sistema complejo vamos a ser exigentes en la retribución", ha expuesto el primer edil. Rodríguez también ha recordado que "al mismo tiempo, los envases van directamente van a Ecoembes y, por tanto, ya no pasan por el COR. Todo esto, ha de traducirse sí o sí en una reducción del recibo que actualmente se cobra a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad". Ambos representantes municipales han confirmado que ya han trasladado esta petición al organismo supramunicipal y esperan que el COR "sea rápido y aplique el cambio en el próximo recibo".

Por su parte, Sayo Gandia ha comentado que "una vez con los números en nuestra mano estamos aún más convencidos de que el camino que hemos empezado es el correcto. Ya no solo hablo de los beneficios económicos, sino también a nivel medioambiental y en la emisión de gases; algo muy importante por el contexto de cambio climático en el que nos encontramos. Va a haber una guerra global por los recursos naturales y tenemos que apostar por sistemas beneficios para todos".

Dos semanas de plazo extra

A su vez, desde el Ayuntamiento también han confirmado que van a dar dos semanas extra de plazo a los residentes que aún no han recogido los kits para utilizar el nuevo sistema de residuos. A pocos días de la entrada en funcionamiento del sistema para todos los vecinos -el próximo lunes- el 70% de los usuarios del sistema puerta a puerta ya ha recogido los equipos, mientras que en el caso de las áreas cerradas el porcentaje asciende al 80%. Dichos porcentajes equivalen a que aún queda el 30% y el 20% restante, que contarán con 14 días más para pasar por la sala Gomis. En total, los datos aportados por el consistorio de la capital de la Vall d'Albaida apuntan que se han distribuido más de 8.500 paquetes de material, lo que ha supuesto repartir unos 28.000 recipientes entre cubos aireados, contenedores de orgánica, recipientes multifracción y dispositivos de acceso.

Consultados sobre el rechazo generado entre algunos vecinos, Rodríguez ha apuntado que "el nivel de crispación sí ha bajado mucho. Es un cambio, eso está claro, pero creo que se ha magnificado. Yo creo que las personas que ya reciclamos vamos a ver beneficios. Ya no vamos a tener que buscar el contenedor, sino que vamos a depositar los residuos en nuestra puerta". "Yo, por ejemplo, aún no he podido recoger el kit, pero ha sido por falta de tiempo. Estoy convencido de que cuando la gente empiece a ver cómo funciona lo valorará. Ha habido mucha incerteza, pero todo ha mejorado en cuanto se ha incrementado el nivel de información, ya que cuando no hay información, lo que hay es especulación. Se ha hablado con casi 5.000 personas de manera directa. Es cierto que es un tema que aún sigue copando las conversaciones típicas en los bares en este momento. Pero yo sí percibo una bajada en la crispacion. Habrá gente que estará más o menos a favor, pero se adaptará a las reglas que vienen. Siempre va a quedar un porcentaje que va a estar en contra".

Agustí Perales Iborra

Un grupo de vecinos recogió 5.000 firmas en contra del sistema. Incluso, algunos repartieron pegatinas con la cara de la concejal Sayo Gandia: "Esto es así, yo las he visto. Aunque yo creo que son una minoría. He participado en todas las reuniones, con gente de todo los tipos. Se han respondido todas las dudas. El otro día me reuní con dos personas que no estaban a favor y representaban a dos colectivos y todas sus preguntas ya se habían tratado en las reuniones. Hay que partir de la base de que la ley nos obliga a separar, independientemente del servicio que prestemos. Los datos de los dos primeros meses del sistema con los grandes productores están ahí. Creo que la gente se va a adaptar y va a separar de la forma adecuada", ha argumento Sayo Gandia.

"No nos engañemos. También estamos en una época en la que ahora mucha gente está como en campaña y a otros, pues, les gusta el lío porque saben que pueden intentar desequilibrar a las personas o al gobierno municipal. Nosotros hoy damos datos y lo hacemos para decir que sabemos lo que estamos haciendo, sabemos el camino que hemos empezado y sabemos hacia dónde vamos. Creo que la gente se va a dar cuenta de que no era para tanto, de que es fácil entender lo que estamos pidiendo. Al final, juntos tenemos que intentar paliar el coste que van a tener cada vez más los servicios", apostillaba Gandia.

Cuatro cambios de área

A su vez, desde el consistorio han confirmado que, de momento, se ha cambiado la ubicación de cuatro puntos de recogida de residuos por diferentes motivos, como fallos de la empresa concesionaria o peticiones de los propios vecinos. Se trata de los puntos emplazados en el Camí de Sant Esteve, la Verònica, les Aigües y la Avenida del Benicadell, frente al centro de Salud de la Av. Albaida. Gandia ha apuntado que "este es un proceso participativo y puede haber cambios. En algunos casos, hemos escuchado a los vecinos. No tengo ningún inconveniente en decir que nosotros somos un gobierno municipal que escucha y, si podemos dar solución a los problemas planteados, pues lo hacemos. Son soluciones económicas, porque las áreas no tienen un coste elevado. Se aprovecha todo el material, simplemente se traslada a otro lugar. Siempre que podamos escuchar, vamos a escuchar. Seguramente vendrá alguna propuesta más de cambio. Si la vemos correcta, y no modifica el contrato, la aplicaremos. El servicio ha de ser flexible porque hemos de escuchar a los vecinos".

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El alcalde Jorge Rodríguez también ha recordado "el intenso trabajo informativo desarrollado durante los últimos meses, con un total de 72 reuniones celebradas en todos los barrios de la ciudad, en diferentes franjas horarias, en ocho idiomas e incluso en lenguaje de signos. Un dispositivo que ha permitido llegar directamente además de 5.000 personas y distribuir más de 15.000 folletos informativos".