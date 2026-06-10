El parque de las Mamás Belgas queda finalista de los Premios Árbol, que distinguen los mejores proyectos verdes

El parque de las Mamás Belgas de Ontinyent continúa sumando reconocimientos que consolidan su proyección nacional e internacional como ejemplo de regeneración urbana, adaptación climática e infraestructura verde. El proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Ontinyent ha sido distinguido como finalista de los Premios Árbol 2026, unos galardones que reconocen las mejores actuaciones de renaturalización urbana y soluciones basadas en la naturaleza desarrolladas por ciudades de España e Iberoamérica.

Los premios se han entregado en el marco de la séptima edición del Foro de las Ciudades de Madrid, organizado por IFEMA Madrid, uno de los principales encuentros estatales dedicados al desarrollo urbano sostenible, la planificación de las ciudades, la resiliencia climática y la innovación en la gestión municipal. La candidatura ontinyentina competía en la categoría de municipios de menos de 100.000 habitantes, junto con otros proyectos destacados de diferentes territorios. Además de ser finalista en estos premios, el proyecto ontinyentí es objeto de una presentación a cargo de la arquitecta Silvia Párraga en uno de los paneles del foro, concretamente el titulado “La salud en el centro de las actuaciones de regeneración urbana integral”, en el que también participan representantes de la orden de los Arquitectos de Francia, de la Ciudad de Getafe y de la iniciativa “Cities Countdown to 2030”.

El premio Árbol reconoce iniciativas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a través de la restauración ecológica, la creación de infraestructuras verdes, la conservación de espacios naturales urbanos o la aplicación de soluciones basadas en la natura. En el caso del parque de las Mamás Belgas, el jurado ha valorado la transformación de una zona históricamente afectada por las inundaciones en un espacio público preparado para convivir con las crecidas del río Clariano, integrando seguridad, biodiversidad, paisaje y uso ciudadano.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, valoraba muy positivamente esta nueva distinción, destacando que “cada nuevo reconocimiento confirma que la decisión que tomamos después de la dana de 2019 era la correcta. Apostar por la seguridad de las personas, por la sostenibilidad y por una ciudad preparada para los retos del futuro nos está convirtiendo en un referente más allá de nuestras fronteras”. Por su parte, el regidor de Territorio, Óscar Borrell, incidía en que “el parque de las Mamás Belgas es el resultado de una manera de entender la gestión pública basada en la planificación y la mirada a largo plazo. Ser finalistas en estos premios que han reunido destacados proyectos de España e Iberoamérica es un motivo de orgullo para Ontinyent y una muestra más del valor de una actuación que ha sabido transformar un problema en una oportunidad”.

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Reconocimientos

Este nuevo reconocimiento llega solo unas semanas después de que el proyecto ontinyentí fuera distinguido en Bakú (Azerbaiyán) con el máximo galardón de los UIA 2030 Awards, impulsados por la Unión Internacional de Arquitectas (UIA) y ONU-Hábitat. A esta distinción se suman también los tres galardones obtenidos a los Premios del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana (COACV), el reconocimiento “Casa de la Arquitectura” del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, así como la presencia del proyecto en foros internacionales celebrados en Varsovia, Hannover o València, donde ha sido presentado como una buena práctica en adaptación climática y gestión del riesgo. Además, el Ayuntamiento de Ontinyent se encuentra actualmente entre los finalistas de los Premios Europeos a la Innovación Política gracias al proyecto de transformación de la Cantereria y restauración del río Clariano. La candidatura ontinyentina competirá en octubre en Cascais (Portugal) en las categorías de Protección del Clima, Salud Pública y Envejecimiento.