Sigue el lío por los juzgados de Xàtiva: el PP recuerda que "el ayuntamiento modificó el PGOU para el centro de salud y ahora rechaza hacerlo"

El "lío" sobre la ubicación de los nuevos juzgados de Xàtiva sigue sin resolverse. Tal y como adelantó en exclusiva Levante-EMV, Xàtiva ha descartado las cuatro parcelas municipales que sugiere el Consell para el Palacio de Justicia al estar reservadas para otros usos. Esta situación ya ha desatado una especie de fuego cruzado entre el gobierno municipal -formado por PSPV y XU- y los miembros de la oposición del PP. Y desde la formación conservadora han vuelto hoy a la carga, acusando al alcalde Roger Cerdà de "mantener una posición contradictoria respecto a la ubicación de la futura sede judicial de la ciudad, después de que el propio gobierno municipal haya argumentado que algunas de las parcelas planteadas por la Conselleria de Justicia no son viables por su actual calificación urbanística".

Los populares recuerdan que "el Ayuntamiento de Xàtiva no tuvo ningún inconveniente en promover una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para hacer posible la construcción del nuevo Centro de Salud Xàtiva II en una parcela junto al colegio Teresa Coloma. Aquella actuación supuso cambiar el uso urbanístico de los terrenos para adaptarlos a una nueva necesidad pública".

"Lo que no se entiende es que cuando Roger Cerdà quería construir un centro de salud el PGOU se podía modificar sin problema, pero ahora que la Generalitat plantea estudiar parcelas para los nuevos juzgados parece que el planeamiento urbanístico se ha convertido de repente en un obstáculo insalvable", ha manifestado el portavoz popular Marcos Sanchis.

Desde el PP consideran que "el debate no debe centrarse en la calificación urbanística actual de una parcela, sino en cuál es la mejor ubicación para una infraestructura que debe prestar servicio no solo a los vecinos de Xàtiva, sino también a los miles de ciudadanos de todos los municipios que integran el partido judicial".

"Las normas urbanísticas están para ordenar el crecimiento de la ciudad, pero también para adaptarse a las necesidades de los vecinos. Precisamente por eso existen los procedimientos de modificación del planeamiento. Lo que no puede hacer el alcalde es defender una cosa cuando le interesa y la contraria cuando no encaja con sus planes", ha señalado Sanchis.

Para el Partido Popular, "la actitud del gobierno municipal evidencia que la decisión sobre Santa Clara está tomada desde hace tiempo y que ahora se buscan argumentos para descartar cualquier alternativa sin estudiarla de manera objetiva".

"Cada vez resulta más evidente que el problema no es el PGOU. El problema es que Roger Cerdà ha decidido que los juzgados tienen que ir a Santa Clara y cualquier parcela alternativa queda automáticamente descartada, aunque pueda ofrecer mejores condiciones de accesibilidad, funcionalidad, aparcamiento, posibilidades de ampliación y menor impacto sobre el patrimonio histórico", ha afirmado el portavoz popular.

El PP recuerda, además, que "la Generalitat ha mostrado su disposición a analizar distintas opciones para albergar la futura sede judicial y considera que el Ayuntamiento debería actuar con la misma voluntad de colaboración institucional que reclamó en el pasado para otros proyectos estratégicos de la ciudad".

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"Si en su día se modificó el PGOU para hacer posible el nuevo centro de salud, no se entiende por qué ahora Roger Cerdà pretende utilizar ese mismo PGOU para impedir que se estudien otras ubicaciones para los juzgados. Los vecinos merecen explicaciones y, sobre todo, merecen que se elija la mejor solución para el futuro de la justicia en Xàtiva y en toda la comarca", ha concluido Marcos Sanchis.