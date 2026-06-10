El Triatló Ontinyent consigue 11 podios en el Aquatló Escolar de la ciudad

Éxito rotundo del Club Triatló Ontinyent en el Aquatló Escolar Ciutat d'Ontinyent celebrado el pasado sábado en el polideportivo municipal de la capital de la Vall d'Albaida. El club local consiguió 11 podios en la prueba puntuable para la fase provincial valenciana de los juegos deportivos organizados por la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana. Desde las 9 horas, y durante toda la mañana, las diferentes categorías fueron sucediéndose en una jornada donde la piscina de verano y la pista de atletismo se convirtieron en el centro del deporte combinado en edad escolar.

La primera de las categorías fue la Juvenil, con una prueba de 400 metros de natación y 2.000 metros de carrera a pie. El club ontinyentí estuvo representado por 7 deportistas de esta edad, destacando el podio femenino formado por Laia Minguet (1.ª), Ainhoa Montesinos (2.ª) y Celia de Llago (3.ª) y la segunda posición en chicos para Jaume Gironés. En categoría cadete, 10 deportistas de la escuela del Triatló Ontinyent tuvieron que completar las mismas distancias que los juveniles.

En Infantiles hubo 8 deportistas del club anfitrión. Después de 250 metros de natación y 1.300 metros de carrera a pie, Carles Gironés fue primero, Adriana Micó fue primera y Martina Pla fue tercera. Los alevines (12 deportistas de Ontinyent) sumaron 150 metros de natación y 700 metros de carrera a pie, resolviéndose la prueba con la primera posición para Mia Penadés y la segunda posición para Abril Estévez.

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Los deportistas nacidos entre 2017 y 2018 (6 del club ontinyentí) formaron parte de la salida benjamín, con 100 metros de natación y 400 metros de carrera a pie. Paula Gandia fue primera y Alana Penadés segunda. Finalmente, en categoría multideporte participaron dos deportistas de la escuela del Triatló Ontinyent, sumando así una participación de 45 niñas y niños en una mañana donde la capital de la Vall d'Albaida se convertía también en la capital del deporte escolar valenciano.