Ultiman la apertura del nuevo 'glamping' de la Albufera de Anna con una inversión de 1,5 millones

Es un entorno privilegiado. Y lleva sin actividad desde el año 2020. La zona de "glamping" que quiere revitalizar las inmediaciones del lago de la Albufera de Anna está siendo remodelada desde hace meses. En la entrada, un cartel de "próxima apertura" anuncia las intenciones de sus nuevos responsables. Tras una inversión superior a 1,5 millones -y un contrato con el Ayuntamiento que se podría alargar durante décadas- han apostado por este enclave natural de la Canal de Navarrés. Su objetivo es abrir las puertas a finales del presente mes de junio -o a principios de julio-, por lo que han decidido acelerar la transformación.

Matías Franzoni, director del negocio, atendió ayer a Levante-EMV y confirmó que una de las fechas que se barajan para la inauguración es el 26 de junio: "No lo tenemos del todo claro, de ahí que no lo hayamos anunciado. No tardará mucho". "Todo esto ha estado tiempo abandonado, incluso había estancias vandalizadas. Lo primero ha sido revisar las instalaciones y hacerlo todo nuevo: tuberías, mantenimiento, puertas, ventanas... Estamos coordinando una ronda de búsqueda de inversores que quieran participar en el proyecto, ya que ha adquirido una nueva dimensión. Ahora mismo ya hemos probado los modelos de tiendas y hemos escogido los mejores. Va a haber una zona para campers y caranavas, que es un sector turístico que está creciendo mucho", expuso.

Un nuevo atractivo turístico para la Canal de Navarrés: la nueva zona de "glamping" de Anna / Agustí Perales Iborra

Franzoni explicó las diferentes modalidades de estancia que van a ofertar: tiendas familiares, cabañas de glamping, unidades para parejas, etc. Y comentó las razones que les llevaron a elegir Anna: "Anna tiene la parte buena de que vendría a ser la capital de toda la comarca de la Canal. Como ya teníamos los dos chiringuitos de aquí de la zona, esta fue una apuesta de crecimiento. El municipio tiene un atractivo turístico natural, que son los Gorgos, la ruta de las tres cascadas, buena gastronomía, buen clima y demás. Fue una apuesta en base a esos recursos".

El gruop empresarial también va a gestionar la explotación de la piscina municipal. Algunos de los servicios ya están operativos los fines de semana: "El trabajo de fondo ya está hecho, que era todo lo que se refería al mantenimiento. Ahora apostamos por un proyecto ampliado. A pleno rendimiento la plantilla que tendremos puede llegar tranquilamente a las 20 o 25 personas. Actualmente, estamos en un proceso de selección. Se hizo una feria de empleo en Navarrés y fue una iniciativa muy acertada para nosotros. Al final, lo que nosotros queremos es atraer talento de aquí, de la zona", indica el director del negocio.

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Por otra parte, estiman que podrían dar servicio a unas 250 personas en plena temporada alta con todos los servicios funcionando: "Habrá tiendas para dos personas, otras con vistas al lago, cabañas con aire acondicionado... y hay interés. Tenemos pensado lanzar en nada el motor de reservas y hemos tenido incluso una reserva antes de ello", apostilló Franzoni.