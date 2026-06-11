El alcalde de Xàtiva ve "discriminatorio" el presupuesto del Consell en materia sanitaria

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha calificado de "vergonzosa" y "discriminatoria" la inversión en materia sanitaria prevista en los presupuestos de la Generalitat para este 2026 en la capital de la Costera. El primer edil considera "irrisoria" la partida de 300.000 euros destinada a la ampliación del hospital Lluís Alcanyís, tras invocar el plan director presupuestado en 17,5 millones que se diseñó en la anterior legislatura bajo el mandato del Botànic.

Cerdà ha recordado igualmente que el ayuntamiento cedió hace tres años y medio a la Conselleria de Sanidad la parcela junto a la escuela infantil Teresa Coloma donde se proyecta el nuevo centro de salud de la zona este de la ciudad y en todo este tiempo "han sido incapaces de mover un solo ladrillo". En las cuentas autonómicas se reservan 119.000 euros para el nuevo centro de salud, cuyas obras deberían licitarse a final de año, según los últimos plazos anunciados por la administración autonómica. El complejo se presupuestaba en 2023 en 4,5 millones de euros.

"En esta legislatura no van a invertir ni un solo euro en infraestructuras sanitarias. Eso no se puede consentir. Los vecinos no merecen esta discriminación. Xàtiva merece mucho más", ha apostillado el alcalde a través de un vídeo publicado en sus redes sociales.

En febrero de este año, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, anunció una inversión de 1,5 millones para crear en el hospital de Xàtiva la mayor unidad de salud mental para niños y adolescentes de la C. Valenciana.