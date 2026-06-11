Arrancan una bandera del Orgullo LGTBI de la sede del PSPV en Quatretonda

Ocurrió el pasado fin de semana. Una bandera del Orgullo LGTBI fue arrancada del balcón de la sede del PSPV en Quatretonda. Así lo han denunciado desde la formación política del municipio de la comarca de la Vall d'Albaida: "La sede de la Agrupación Socialista de Quatretonda ha sufrido un ataque vandálico. Han arrancado la bandera del Orgullo que colgaba del balcón. Los hechos han despertado una inmediata condena por parte de los representantes locales, que lo consideran un atentado contra la tolerancia en el municipio de la Vall d'Albaida", exponen.

Mireia Aledo, portavoz del PSPV en la localidad, ha atendido a Levante-EMV y explicado lo sucedido: "La semana pasada colocamos la bandera, creo que fue durante el viernes. El lunes nos dimos cuenta de que ya no estaba, ya que todo habrá pasado el fin de semana. De hecho, si la gente se fija en la foto verá que hay jirones de la enseña. Todo apunta a que alguien se colgó y la arrancó".

Aledo ha lamentado que no es la primera vez que ocurre un hecho similar: "Cuando pusimos las banderas de apoyo a Palestina también tiraron huevos, por ejemplo". A su vez, ha confirmado que se trata de una zona sin cámaras de vigilancia y que los vecinos no han visto nada: "De momento, no hemos denunciado y no sé si lo haremos. A lo mejor no sacamos nada en claro".

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Antecedente en Albaida

No es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo en la comarca de la Vall d'Albaida. En julio de 2023 el Ayuntamiento de Albaida denunció a un vecino de la localidad por unos hechos similares.