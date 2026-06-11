La Associació Veïnal Casc Antic Digne i Viu celebra Sant Joan con una cena en la calle

La Associació Veïnal Casc Antic Digne i Viu convoca en todo el vecindario de Xàtiva a una cena para celebrar la Nit de Sant Joan, Nit del Ros, el próximo sábado 20 de junio. El evento se celebrará en la Plaça de Sant Pere y empezará, a las 20:00 con una visita guiada a la cripta de Sant Pere. Esta visita será completamente gratuita y acompañada en las explicaciones por el guía Pasqual Muñoz.

Cartel de la cena de Sant Joan de la asociación Casc Antic Digne i Viu. / Levante-EMV

Después de la visita, y ya en la plaza, habrá una pequeña actuación musical en directo a cargo de Edu Gandia y Rómulo Castro. La cena popular, con bocata y bebida, correrá a cargo de cada vecino, mientras que la asociación ofrecerá "picaeta", dulce y helados para los niños y niñas que asistan a la cena.

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Al acabar de cenar se harán unas rifas a beneficio de la asociación, que, según señala, no recibe ningún tipo de subvención pública, en la que colaboran asociados y comercios de proximidad de la ciudad, destacan. En la organización de la cena, las mesas y sillas las colocará la asociación, que señala que "es imprescindible" inscribirse indicando el número de personas que asistirán. Los interesados pueden contactar con la asociación vecinal a través del correo electrónico cascanticdigneiviu@gmail.com o por whatsapps.