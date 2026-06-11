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La Associació Veïnal Casc Antic Digne i Viu celebra Sant Joan con una cena en la calle

El colectivo convoca a todo el vecindario de Xàtiva para celebrar la Nit del Ros en la Plaça Sant Pere el próximo sábado 20 de junio

Plaça de Sant Pere de Xàtiva, donde se celebrará la cena de Sant Joan de la asociación Casc Antic Digne i Viu.

Plaça de Sant Pere de Xàtiva, donde se celebrará la cena de Sant Joan de la asociación Casc Antic Digne i Viu. / Perales Iborra

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Lluis Cebriá

Xàtiva

La Associació Veïnal Casc Antic Digne i Viu convoca en todo el vecindario de Xàtiva a una cena para celebrar la Nit de Sant Joan, Nit del Ros, el próximo sábado 20 de junio. El evento se celebrará en la Plaça de Sant Pere y empezará, a las 20:00 con una visita guiada a la cripta de Sant Pere. Esta visita será completamente gratuita y acompañada en las explicaciones por el guía Pasqual Muñoz.

Cartel de la cena de Sant Joan de la asociación Casc Antic Digne i Viu.

Cartel de la cena de Sant Joan de la asociación Casc Antic Digne i Viu. / Levante-EMV

Después de la visita, y ya en la plaza, habrá una pequeña actuación musical en directo a cargo de Edu Gandia y Rómulo Castro. La cena popular, con bocata y bebida, correrá a cargo de cada vecino, mientras que la asociación ofrecerá "picaeta", dulce y helados para los niños y niñas que asistan a la cena.

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Al acabar de cenar se harán unas rifas a beneficio de la asociación, que, según señala, no recibe ningún tipo de subvención pública, en la que colaboran asociados y comercios de proximidad de la ciudad, destacan. En la organización de la cena, las mesas y sillas las colocará la asociación, que señala que "es imprescindible" inscribirse indicando el número de personas que asistirán. Los interesados pueden contactar con la asociación vecinal a través del correo electrónico cascanticdigneiviu@gmail.com o por whatsapps.

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