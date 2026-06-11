La compañía de l'Olleria Cartonajes Bernabeu se convierte en la primera empresa del sector del embalaje a nivel de seguridad alimentaria

Cartonajes Bernabeu ha renovado las certificaciones BRC e IFS Packaging, los principales estándares internacionales de referencia en materia de seguridad alimentaria aplicados al sector del packaging. Gracias a este doble reconocimiento, la compañía se convierte en la primera empresa de su sector en España en contar simultáneamente con ambas certificaciones.

Con una larga trayectoria vinculada a la Vall d’Albaida, Cartonajes Bernabeu forma parte del tejido industrial que caracteriza a la comarca y a su entorno. Desde sus instalaciones en L’Olleria, la compañía desarrolla soluciones de packaging en cartón ondulado y estuchería para sectores como alimentación, gran consumo y punto de venta, trabajando para clientes nacionales e internacionales.

La renovación de ambas certificaciones supone un reconocimiento al compromiso de la planta con la calidad y la mejora continua, así como al trabajo de un equipo de alrededor de 450 profesionales que impulsa cada día la actividad de la compañía. Este logro refuerza además su capacidad para seguir compitiendo en mercados especialmente exigentes y continuar creciendo desde la comarca.

Rigurosa evaluación

Para obtener estas certificaciones, la planta se somete cada año a rigurosos procesos de evaluación que analizan aspectos relacionados con la seguridad, la calidad y la trazabilidad de los productos. En el caso del estándar BRC, Cartonajes Bernabeu ha obtenido la calificación A+, la máxima posible en este tipo de auditorías.

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La renovación conjunta de estas certificaciones se enmarca en el trabajo continuo de la planta por mantener y mejorar sus estándares operativos, consolidando su posicionamiento en un ámbito especialmente exigente y reafirmando su compromiso con el desarrollo industrial y empresarial de L’Olleria y su entorno.